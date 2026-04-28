Son Mühür/ Beste Temel- Foça Belediyesi ve Foça Muhtarlar Birliği, ilçede baharın gelişini kutlamak için uçurtma şenliği düzenliyor. Bu yıl ikincisi yapılacak olan etkinlikte Foça Kaymakamlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla 3 Mayıs 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Uçurma Şenliği için adres ise Işıklaraltı (Işıkdede) Mevkii olarak seçildi. Herkes bu geniş alana davet edildi.

Ulaşım için ücretsiz servisler kalkıyor

Belediye, şenlik alanına gitmek isteyen vatandaş için farklı mahallelerden ücretsiz servis imkanı sağlacağını belirtti. Pazar günü saat 11.30’da Gerenköy ve Bağarası’ndan hareket edecek araçlar, sırasıyla Ilıpınar, Yeniköy ve Kozbeyli duraklarından da yolcu alarak etkinlik alanına ulaşacak. Şenliğin başlangıç saati 12.00, bitişi saati ise 17.00 olarak açıklandı.

Çocukların günü olacak

Uçurtma uçurmanın yanı sıra çocuklar için çeşitli oyunlar ve saha etkinlikleri de programda mevcut bulundu. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı uçurtma şenliği için, hazırlıkların tamamlandığını belirterek, bu tarz etkinliklerin ilçedeki dayanışma ruhunu canlı tuttuğunu söyledi. Fıçı, uçurtmaların gökyüzünü süsleyeceği bu pazar gününe tüm ilçe sakinlerini ve çocukları beklediklerini söyleyerek herkesi şenliğe çağırdı.

