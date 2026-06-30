Son Mühür- Özgür Özel'in İzmir'de Küçük Menderes Havzası turunda ziyaret ettiği yerler arasında Tire de bulunuyordu.

CHP'deki parti içi rekabette Özgür Özel'den yana tavır alan Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu'nun, Özel'in ziyaretiyle ilgili paylaşımları ise partide yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş gibi görünüyor.

Başkan Okuroğlu'ndan ilginç paylaşım...



''Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i Tire'de ağırlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadık. Kurtuluş yok tek başına! Ya hep beraber ya hiçbirimiz!'' mesajıyla paylaşımlarda bulunan Okuroğlu'nun paylaştığı fotoğraflardan birinde, ''Dersim lobisi istemiyoruz'' pankartının bulunduğu görüldü.

Bir anlam veremedim...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketine yönelik göndermeye tepki gecikmedi.

CHP İzmir il eski başkan yardımcısı avukat Esin Doğan Metin, Okuroğlu'nun paylaşımına göndermede bulunarak,

''Güzel İzmir’imin tarihî hafızasını taşıyan, Küçük Menderes’in bereketli topraklarına, hoşgörüsüyle ve samimiyetiyle örnek olmuş insanlarına ev sahipliği yapan Tire’nin Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı olarak yaptığınız paylaşıma doğrusu bir anlam veremedim'' vurgusunda bulundu.



Hangi düşünceyle yaptınız?



''Elbette gençlerin düşüncelerini ifade etme hakkı demokrasinin vazgeçilmezidir'' diyen Esin Doğan Metin,

''Ancak paylaştığınız fotoğrafta yer alan pankartlarda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin birlik ve kardeşlik anlayışıyla bağdaşmayacak, toplumun bir kesimini hedef alan, kutuplaştırıcı ve incitici ifadeler bulunurken bu paylaşımı hangi düşünceyle yaptığınızı merak ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi; ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir siyasi geleneğin temsilcisidir. Bu nedenle, bir kentin tarihini, kültürünü ve insanını hedef alabilecek çağrışımlara neden olacak paylaşımlardan hepimizin kaçınması gerektiğine inanıyorum'' hatırlatmasında bulundu.



Başka bir kentin insanlarını incitme...



Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu'na seslenen Esin Doğan Metin,

''Sayın Başkan, Tire gibi hoşgörünün, üretimin ve ortak yaşam kültürünün simgesi olan bir kenti temsil ederken yine güzel ülkemin yiğit insanlarının yaşadığı başka bir kentin insanlarını incitebilecek bir paylaşımın sizin temsil ettiğiniz makama ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyasal kültürüne yakışmadığını düşünüyorum. Bizlere düşen; farklılıkları büyütmek değil, ortak değerler etrafında toplumu bir arada tutacak bir dili hâkim kılmaktır'' çağrısında bulundu.