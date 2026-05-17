Son Mühür - Türkiye’de yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kontrolüne geçen Flash Haber TV’de yayın faaliyetleri sona erdi. TMSF yönetimindeki kanalın, alınan karar doğrultusunda bugün itibarıyla canlı yayınlarını durdurduğu ve ekran yayınının kapatıldığı öğrenildi. Kanal yönetimi tarafından çalışanlara yapılan bilgilendirmede, kapanış süreci ile planlanan ihale takvimine ilişkin detayların paylaşıldığı belirtildi. Sürecin, çalışanların tüm tazminat haklarının eksiksiz ödenmesi şartıyla yürürlüğe konulduğu ifade edildi.

Flash Haber TV’nin geleceğine ilişkin süreç de netlik kazandı. Kanalın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından gerçekleştirilecek resmi satış işlemlerine kadar yalnızca arşiv yayınlarıyla ekranda kalacağı belirtildi. Bu dönemde aktif canlı yayın yapılmayacağı öğrenilirken, yayın lisansı ve teknik ekipmanların satışı için kısa süre içinde ihale sürecinin başlatılacağı ifade edildi. Böylece bir döneme damga vuran haber kanallarından Flash Haber TV’nin canlı yayın dönemi sona ermiş oldu.

“Bir kanalın son yayınını yapmak...''

Şevval Şirin, Flash Haber TV’nin son ana haber bültenini sunan isim oldu. Yayının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şirin, “Bir kanalın son yayınını yapmak çok farklı bir sorumluluk ve duygu” dedi.

Meslek ilkelerine vurgu yapan Şirin, “Omuz omuza çalıştığım tüm basın emekçisi dostlarıma teşekkür ederim” şeklinde konuştu.