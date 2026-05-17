Son Mühür- CHP'de parti içi iktidar yarışında Ekrem İmamoğlu'na açık destek veren avukat Şöhret Can Kolsuz, Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişinin sürpriz olmadığına dikkat çekti.

CHP Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanı olduğu süreçte Burcu Köksal'la birlikte çalıştıklarını belirten Kolsuz,

''Burcu Köksal meselesine dair'' başlıklı açıklamasında süreci değerlendirdi.

''2019'da Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine başlamamla birlikte o dönem vekil olan Burcu Köksal'la mesaimize start verildi. 2023'e kadar da aynı ekip içerisinde siyaset yaptık'' diyen Şöhret Can Kolsuz,

''Ayrışmamız ilk olarak 14 Mayıs akşamına ve Haziran 2023'e dayanıyordu. 14 Mayıs seçim sürecine gidilirken saha çalışmalarını birlikte gerçekleştirdik. Afyon'un girilmeyen köy kasabasını bırakmadık.

İki konuda anlaşamadık...



O süreçte Burcu vekille ayrıştığımız 2 konu vardı:

Ben seçimi kaybedeceğimizi ve Afyon'da 1 vekil çıkarabileceğimizi düşünürken kendisi KK'nın kazanacağını ve 2-3 vekil çıkaracağımızı dile getiriyordu. Bence sahadaki durumun kendisi de farkındaydı fakat itiraf edemiyordu.

Tarlada çalışan teyzeler Köksal için CHP'ye oy vereceğini söylerken KK'ya asla mührü vurmayacaklarını haykırıyordu.

O teyzeleri ikna etmeye çalıştığım bir gün Burcu Köksal bana "Oyu sakatlama boşver." dedi. Bunun ne anlama geldiğini sordum. "En azından bana oy veriyorlar. İkna etmeye çalışırsan sinirlenip onu da vermez." dedi. Bu konu üzerine çokça düşündüm sonrasında. Çok ilginç geldi çünkü'' hatırlatmasında bulundu.



Köksal'a yerelde büyük ilgi gördüm...



'Sahada fark ettiğim bir gerçeklik daha vardı. Burcu Köksal'a lokal bazda inanılmaz bir sevgi duyuluyordu. Bir Yerel Seçim'i kazanma şansı vardı. Bunu ilk dile getiren insanlardan biri olduğumu anımsıyorum. Nitekim devamında öyle de oldu'' vurgusunda bulunan Şöhret Can Kolsuz,

''Gelelim 14 Mayıs akşamına. Seçim sonuçları belli olmaya başladı. İl Başkanımızın odasında seçimi takip ederken odada 8-10 kişi vardı. Sonuçların netleştiği sırada ben kafamı iki elimin arasına almış kahrolurken odayı benim kadar üzülmeyen siyasetçilerin kahkahaları inletiyordu. Daha fazla bu saçmalığa katlanamayıp odayı ve binayı terk ettim. Bir daha da saha çalışmasına katılmadım.

Yol arkadaşlığımız biter...



28 Mayıs akşamı sonuç belli olduktan sonra Burcu Köksal'a 30 Mayıs günü çok uzun bir mesaj attım. Bahsettiğim tüm bu meseleleri anlattım. Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısına destek vereceğimi, kendisinin Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye devam etmesi halinde yol arkadaşlığımızın bittiğini ilettim.

Bu çağrıların anlamsız olduğunu ve bir yere varmayacağını, yüz yüze görüşmemiz gerektiğini tarafıma iletti. Ben de yüz yüze konuşmaktan büyük mutluluk duyacağımı fakat kararımın net olduğunu tekrardan dile getirdim. Son konuşmamız da bu oldu'' mesajı verdi.

Ekim 2025'te gelen fotoğraf...



Kolsuz'un Burcu Köksal'la ilgili asıl dikkat çeken iddiası ise yedi ay öncesine dayandığını belirttiği bir olaydı.

''Ekim 2025'te Söğütözü'nden bir fotoğraf geldi. Burcu Köksal AKP GM'ye girerken uzaktan çekilmiş bir fotoğraftı. Bu fotoğrafı gerekli yerlere ilettim'' diyen Kolsuz,

''Burcu Köksal o gün AKP'ye geçmişti. Aradan 7 ay geçti bu konu bilinmesine rağmen ihraç dahi edilemedi. Çünkü cesaret edilemedi.

Bugün gelinen nokta herkesin takdiri. Askerdeyken her çeşit insanla konuşurken şunu gördüm. Cesaret edemeyen bir yapının iktidar olma ihtimali 0 (SIFIR). Gazetecisi, siyasetçisi, ünlüsü, kısaca her çeşit insan da planını buna göre yapıyor buna emin olabilirsiniz.

"Bu niye taraf değiştirdi?" dediğiniz kişileri sorgularken bu yolu açan, bu cesareti onlara veren kırılımları iyi anlamanız dileğimle'' ifadelerine yer verdi.