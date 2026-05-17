Son Mühür / Atakan Başpehlivan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Türkiye’deki internet altyapısının eksikliği ve Varlık Fonu’nun bu alana etkisiyle ilgili TBMM Genel Kurulu’nda önemli değerlendirmelerde bulundu

“İnternet sadece bireysel bir iletişim aracı değildir”

İnternetin günümüzde bireysel bir iletişim aracı olmadığının altını çizen DEVA Partili Ekmen, “İnternet günümüzde bireysel bir iletişim aracı olmaktan çıkmış; ekonomik kalkınmanın, kamu hizmetlerindeki etkinliğin, eğitimde fırsat eşitliğinin, demokratik katılımın ve ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Ancak internet hizmetlerine ve altyapısına bakıldığında; bağlantı hızlarının uluslararası ortalamaların dahi gerisinde kaldığını, fiber internet altyapı yatırımlarının yetersizliğini, telekomünikasyon sektöründeki rekabetin zayıflığını, fiyatlandırma politikalarının tüketici aleyhine işlenmesini ve yeni nesil teknolojilere erişimde yaşanan idari ve yapısal engeller görülüyor.” şeklinde konuştu.

“Ciddi bir yönetim zafiyetinin yaşandığı bir yapıya dönüştü”

Son olarak, 5G sisteminde dahi gecikmelerin yaşandığının altını çizen DEVA Partili Ekmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bugün internet altyapımızda, 5G’ye geçildiği iddia edilen son iki ayda mesajların iletilmesinde dahi gecikme yaşanıyorsa, bunun tek bir sorumlusu vardır:

Türkiye Varlık Fonu. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın 2015’e kadar bir şekilde engellediği Varlık Fonu, ancak başkanlık döneminde kurulabildi. Bu süreçte ise bünyesine aldığı tüm şirketlerin zarar ettiği, yöneticilerinin adeta lüks içinde hareket ettiği ve ciddi bir yönetim zafiyetinin yaşandığı bir yapıya dönüştü.”