Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin ardından ilan edilen OHAL sürecinden sonra bazı sivil kadroların askeri rütbelere karşılık unvanlar almasıyla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e sorular yöneltti.

Sezgin Tanrıkulu: Sivil kadrolara TSK'daki askeri rütbelere karşılık gelen statüler tanımlandı

Yayınladığı açıklamasında TSK’da askeri rütbelere karşılık gelen statülerin sivil kadrolara verilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, “15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal sürecinde çıkarılan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Savunma Bakanlığı merkez teşkilatındaki bazı sivil kadrolara Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki askeri rütbelere karşılık gelen statüler tanımlanmıştır.

Buna göre müsteşar için “orgeneral”, müsteşar yardımcıları ve genel müdürler için “tümgeneral”, genel müdür yardımcıları ve daire başkanları için ise “tuğgeneral” ve “albay” seviyesinde rütbe karşılıkları öngörülmüştür. Söz konusu düzenleme kapsamında ilgili kişilerin askeri sosyal tesislerden, kamu konutlarından ve askeri protokol haklarından yararlanacağı hüküm altına alınmıştır.” dedi.

Son olarak, konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e TBMM’de yanıtlaması üzerine sorular yönelten CHP’li Tanrıkulu’nun sorularında şu ifadeler yer aldı:

1. 674 sayılı KHK ile getirilen “sivil kadrolara askeri rütbe karşılığı verilmesi” düzenlemesinin hazırlanma gerekçesi nedir?

2. Söz konusu düzenleme hazırlanırken Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, Genelkurmay Başkanlığı’nın veya kuvvet komutanlıklarının görüşü alınmış mıdır?

3. 2016 yılından bugüne kadar Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde hangi sivil kadrolara hangi askeri rütbe karşılıkları verilmiştir?

4. Bu kapsamda halen görev yapan sivil personel sayısı kaçtır?

5. Rütbe karşılığı verilen sivil yöneticilerin unvanlarına göre dağılımı nedir?

6. Rütbe karşılığı verilen sivil yöneticilerden kaçı asker kökenli, kaçı sivil bürokrasi kökenlidir?

7. Bu kişilerin geçmiş görev yerleri, mesleki uzmanlık alanları ve kariyer liyakat kriterleri nelerdir?

8. Sivil bürokratlara askeri rütbe karşılığı verilmesinin Anayasa’nın eşitlik ilkesi ve kamu hizmetinde liyakat esasları bakımından hukuki değerlendirmesi yapılmış mıdır?

9. Bu uygulama hakkında Danıştay, Sayıştay veya başka bir yargı/idari denetim organı tarafından verilmiş herhangi bir görüş, rapor veya karar bulunmakta mıdır?

10. Rütbe karşılığı verilen sivil personelin askeri protokol içerisindeki yetki ve öncelikleri hangi mevzuata göre belirlenmektedir?

11. Bu kişilerin askeri birliklerde emir-komuta zinciri içerisinde herhangi bir fiili yetkisi bulunmakta mıdır?

12. Rütbe karşılığı verilen sivil yöneticilerin askeri personel üzerinde disiplin, denetim veya idari tasarruf yetkisi var mıdır?

13. Bu uygulama nedeniyle askeri personel ile sivil yöneticiler arasında görev, yetki veya protokol uyuşmazlığı yaşanmış mıdır?

14. Yaşanan uyuşmazlıklara ilişkin Bakanlığınıza yapılmış başvuru veya şikâyet sayısı kaçtır?

15. Rütbe karşılığı verilen sivil personelin yararlandığı askeri lojman, orduevi, sosyal tesis ve diğer ayrıcalıklara ilişkin yıllık kamu maliyeti ne kadardır?

16. 2016 yılından bu yana bu kapsamda tahsis edilen kamu konutu sayısı kaçtır?

17. Bu kişilere tahsis edilen lojmanların hangi illerde bulunduğu ve niteliği nedir?

18. Rütbe karşılığı verilen sivil yöneticilerin makam aracı, koruma, temsil ve ağırlama giderleri toplamı yıllara göre ne kadardır?

19. Bu uygulama kapsamında herhangi bir ek ödeme, tazminat veya mali hak artışı sağlanmış mıdır?

20. Sivil bürokratlara askeri rütbe karşılığı verilmesinin NATO üyesi ülkelerde benzeri bulunmakta mıdır?

21. Bakanlığınız bu konuda herhangi bir mukayeseli hukuk çalışması yapmış mıdır?

22. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yıllarca görev yaparak belirli rütbelere ulaşan muvazzaf personel ile doğrudan atama yoluyla “rütbe karşılığı” statü elde eden siviller arasındaki özlük farklarına ilişkin bir etki analizi yapılmış mıdır?

23. Bu uygulamanın TSK personel motivasyonu ve kurumsal aidiyet üzerindeki etkilerine dair herhangi bir çalışma veya rapor mevcut mudur?

24. 15 Temmuz sonrasında Milli Savunma Bakanlığı’na yapılan sivil atamaların kaçı başka bakanlıklardan veya valiliklerden gerçekleştirilmiştir?

25. Bu atamalarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması dışında hangi liyakat kriterleri esas alınmıştır?

26. Bakanlığınız bünyesinde görev yapan ve askeri rütbe karşılığı verilen sivil personelden kaçı sonradan görevden alınmış veya başka kurumlara atanmıştır?

27. Bu kişiler hakkında yürütülen idari soruşturma veya adli işlem bulunmakta mıdır?

28. OHAL döneminde KHK ile getirilen bu düzenlemenin halen yürürlükte tutulmasının gerekçesi nedir?

29. Bakanlığınız, söz konusu düzenlemenin demokratik hukuk devleti ilkesi ve sivil-asker ilişkileri bakımından yeniden değerlendirilmesine yönelik bir çalışma yürütmekte midir?

30. Sivil bürokratlara askeri rütbe karşılığı verilmesi uygulamasının kaldırılması veya sınırlandırılması yönünde Bakanlığınızın gündeminde herhangi bir mevzuat çalışması bulunmakta mıdır?