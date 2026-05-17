Son Mühür - Alanya’nın tanınan iş insanlarından, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu, yaklaşık 12 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Mektup bırakıp intihar etti

5 Mayıs tarihinde acil ameliyata alınan Çavuşoğlu’nun, 12 gün önce intihar girişiminde bulunduğu ve geride bir mektup bıraktığı öğrenildi.

Hastaneye akın ettiler

Aydın Çavuşoğlu, Alanya’da yardımsever kimliğiyle tanınan ve “Osman Ağa” olarak bilinen Osman Çavuşoğlu’nun oğlu olarak çevresinde sevilen isimler arasında yer alıyordu. 5 Mayıs gecesi ameliyata alındığı haberinin duyulmasının ardından çok sayıda Alanyalı hastaneye akın etti.

52 yaşındaki iş insanına, sahibi olduğu akaryakıt istasyonunda sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapıldığı ve ardından acil ameliyata alındığı öğrenildi. Hastane çevresinde yaşanan yoğunluk ve gelişmeler ulusal medyada da geniş yer bulurken, yakınları ile çok sayıda vatandaş sağlık durumuna ilişkin haber alabilmek için hastane önünde bekledi.

2013-2014 yıllarında Avrupa Birliği Bakanlığı, 2014-2023 yılları arasında ise Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten ve halen NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanlığı görevini sürdüren Mevlüt Çavuşoğlu’nun da kardeşinin tedavi sürecinde Kazakistan’daki programını yarıda bırakarak Türkiye’ye döndüğü belirtildi.

Cenaze töreni ne zaman?

Aydın Çavuşoğlu’nun cenazesinin, 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te Türkler Merkez Mezarlığı’nda toprağa verileceği açıklandı.