Son Mühür- Türkiye'de büyük umutlarla başlayan yolculuk çoğu zaman istenen sonucu vermiyor. Her üç evlilikten birinin boşanmayla sonuçlandığı günümüzde özellikle erkek tarafının kabusu haline gelen nafaka tartışmaları, Yargıtay'ın son kararıyla yeni bir boyut kazandı.

İstanbul'da boşanan bir çiftle ilgili verilen ''Yoksulluk nafakası'' kararı önce istinafa ardından da Yargıtay'a taşındı.

Yerel mahkemenin kararı temyizde...



İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nin ve Bölge Adliye Mahkemesi 42. Hukuk Dairesi'nin kararıyla eşine yoksulluk nafakası ödemesi gereken kocanın, eşinin yurt dışından emekli olduğu ve düzenli geliri bulunduğuna dair şikayeti, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nde ele alındı.

Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine atıf yapan Yargıtay, "Boşanan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir'' hatırlatmasında bulundu.

Yurt dışından emekli...



Yerel mahkemenin kararına gönderme yapılan kararda, söz konusu eşin yurt dışından emekli olduğu ve düzenli geliri bulunduğu belirtilerek yoksul sayılamayacağı vurgulandı.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi'nin kararında,

''Davalı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir." değerlendirmesi yer aldı.﻿