Son Mühür- Son dönemde Özkan Yalım ve Muhittin Böcek'in ardı ardına gelen itiraflarıyla başı ağrıyan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Ankara'da CHP'nin kalesi olarak görülen Çankaya'da Veli Ağbaba'ya yakın bir isim olan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e verdiği talimatın yaşama geçmediği ortaya çıktı.

İlginç iddiayı gündeme getiren isim son maden işçilerinin eyleminde öne çıkan Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'ydu.

Türkiye'nin gündemine damga vuran Doruk Madencilik işçilerinin hak arama mücadelesinin liderleri arasında yer alan Aksu, Ankara Kurtuluş Parkı'nda gerçekleştirdikleri açlık grevine Çankaya Belediyesi'nin beklenen desteği vermediğini öne sürdü.

İşçi sınıfı bunu unutmaz...



Çankaya Belediyesi'nin Vedat Dalokay Nikah Salonu'nda madencilerin kalması için verilen mücadeleye dikkat çeken Başaran Aksu,

“Açlık grevi sırasında, Çankaya Belediyesi’ne ait nikah salonunun önündeydik.

Özgür Özel, Çankaya Belediye Başkanı’nı aramış. Arkadaşlara binayı aç kalsınlar demiş, yine de açmadı.

Bu onun alnına bir leke olarak kalır. İşçi sınıfı bunu unutmaz.” ifadeleriyle yaşadıkları kırgınlığı dile getirdi.

Orası konaklama tesisi değil savunması...



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'im talimatına rağmen madencilere kalmaları için kapılarını açmayan Hüseyin Can Güner liderliğindeki Çankaya Belediyesi, nikah salonunun konaklama tesisi olmadığını, tuvaletlerin açık olduğunu ve alternatif yerler önerdiklerini belirterek kendini savundu.