Son Mühür- Ankara Araştırma'nın Nisan ayı çalışmasında etnik kimlikler üzerinden bu pazar seçim olsa sorusuna cevap arandı.

Türk seçmen kategorisinde CHP yüzde 34.9'la en yakın rakibi AK Parti'nin yüzde 31.5'lik oyuna fark atmayı başarmış durumda.

Listede bu iki partiyi yüzde 7.7'yle İYİ Parti, yüzde 7.6'yla MHP, yüzde 5.9'la Anahtar Parti ve yüzde 4.5'le Zafer Partisi takip ediyor.

Kürt-Zaza seçmende ise dikkat çekici bir tablo gözleniyor.

CHP, daha önceki araştırmaların aksine yüzde 18.7'yle, AK Parti'nin yüzde 17.6'lık oyunu geçmiş durumda.

Kürt-Zaza seçmende liderlik ise yüzde 50.8'le DEM Parti'de.

Bu kategoride milliyetçi partilerden MHP'nin yüzde 2.1 oyu olduğu görülüyor.

Araştırmada diğer kategorisinde yer alan Arap, Gürcü, Boşnak, Arnavut, Suriyeli, Ermeni, Laz ve Süryanilerin bulunduğu seçmende bu kez AK Parti'nin öne geçtiği görülüyor.

Bu kategoride AK Parti'nin yüzde 29.8'lik oyuna karşın CHP'nin oyu yüzde 29.6, DEM Parti'nin yüzde 14.1, MHP'nin ise yüzde 10.2 olduğu gözleniyor.



Son 6 ayda 5 puan kayıp var...



Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ankara Araştırma ve Danışmanlık Direktörü Mert Uzunsoy,

''Nisan2026 araştırmasının sonuçlarına göre Etnik aidiyete göre siyasi parti değişimleri.

Uzun zaman sonra ilk defa CHP, Kürt-Zaza seçmende AK Parti'nin önünde ikinci sırada.

Ayrıca DEM Parti'de de Kürt-Zaza seçmende son 6 ayda 5 puan oy kaybı var'' hatırlatmasında bulundu.