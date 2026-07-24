Son Mühür- Özgür Özel'in Yeni Partisi'nin seçmen nezdinde yarattığı rüzgar, iktidara yakın kalemlerin de gündemindeydi.

Asal Araştırma'nın Temmuz ayındaki çalışmasında Özgür Özel'in yeni partisinin yüzde 22.6, Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin ise yüzde 10.2'de kaldığına işaret eden gazeteci Cem Küçük, Anadolu'daki kendi gözlemlerinin de bu araştırma sonuçlarıyla paralel olduğuna dikkat çekti.



Görmemek için kör olmak lazım...



''Özgür Özel’in Yeni Parti’si CHP’nin oyu yüzde 30’sa 25’ini, 25’se 21-22’sini alır. Kemal Kılıçdaroğlu CHP’sinin işi çok zor'' vurgusunda bulunan Cem Küçük,

''20 gündür 8-9 il gezdim, CHP seçmeni ağırlıklı Özgür Özel’den yana. Bunu görmemek için kör olmak lazım.

Kemal Bey ayrılırsa değişir...



Ha, Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı’ndan ayrılırsa durum değişebilir. Kemal bey muhalif seçmenin gözünde hükümetle iş tutan pozisyonunda.

Yeni Parti, AK Parti ya da MHP seçmeninden bir şey alamaz. Alması zor ama diğer küçük partileri bitirebilir.

Meclisi bilemem ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kazanmasında sıkıntı görünmüyor. Tabii ekonomik sıkıntılar halkın birinci gündemi. Emekli, esnaf, çalışan sınıf pek iyi değil. Herkese can suyu lazım'' hatırlatmasında bulundu.