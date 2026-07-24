Son Mühür- CHP'deki olağanüstü kurultay çabalarına cevap alamayan Özgür Özel ve arkadaşları, Yeni Parti sürecini resmen başlattı.

Özel,

YENİ Parti’yi kuran, milletimizdir.

İşçinin YENİ Partisi

Emeklinin YENİ Partisi

Memurun YENİ Partisi

Esnafın YENİ Partisi

Çiftçinin YENİ Partisi

Kadınların YENİ Partisi

Gençlerin YENİ Partisi

Türkiye’nin YENİ Partisi…

Hayırlı, uğurlu olsun.'' mesajıyla yeni sürecin ilk adımlarının atıldığını duyurdu.

Ana muhalefet koltuğu el değiştirdi...

Özel ve arkadaşlarının istifası öncesi 135 milletvekiliyle ana muhalefet partisi konumunda olan CHP, aralarında Özel'in de bulunduğu 91 istifanın ardından 44 vekile düştü.

İçişleri Bakanlığı'na Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesiyle resmi işlemleri başlatan Özel ve arkadaşları şimdiden ana muhalefet partisi koltuğunu Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin elinden almış durumda.

CHP, bugün itibarıyla AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti ve MHP'nin ardında listenin beşinci sırasında yer alıyor.



TBMM'deki sandalye dağılımı şöyle...



▪AKP: 277

▪YENİ Parti: 91

▪DEM Parti: 56

▪MHP: 46

▪CHP: 44

▪İYİ Parti: 29

▪Yeni Yol Grubu: 20

▪Bağımsız milletvekilleri: 11

▪HÜDA PAR: 4

▪Yeniden Refah Partisi: 4

▪TİP: 3

▪DBP: 2

▪EMEP: 2

▪Saadet Partisi: 1

▪DSP: 1

▪Demokrat Parti: 1