Son Mühür - AFAD, Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 14.01'de kaydedilen depremin merkez üssünün Ayvacık'a yaklaşık 34,8 kilometre uzaklıkta olduğu, yerin 13,38 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
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Çanakkale'de 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın paylaştığı veriler şu şekilde:
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [34.80 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2026-07-24
Saat:14:01:59 TSİ
Enlem:39.36533 N
Boylam:25.6895 E
Derinlik:13.38 km
Kaynak: Haber Merkezi