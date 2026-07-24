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AFAD'ın paylaştığı veriler şu şekilde:

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Son Mühür - AFAD, Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 14.01'de kaydedilen depremin merkez üssünün Ayvacık'a yaklaşık 34,8 kilometre uzaklıkta olduğu, yerin 13,38 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

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