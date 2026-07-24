Son Mühür- Yargıtay'ın verilerine göre Özgür Özel'in liderliğinde resmi başvurusunu yapan Yeni Parti, Türkiye'de faaliyette olan 190'ıncı parti olarak seçmenin karşısına çıkacak.

Tamamı CHP'den kopan 91 milletvekilinin kurucu olarak imza attığı Yeni Parti, daha şimdiden ana muhalefet partisi konumuna yükselerek iddiasını ortaya koydu.

Özgür Özel'in liderliğindeki yeni partinin adı konusunda yaşanan merak da, 'Yeni Parti' ismiyle ortadan kalkmış oldu.



Özel, partinin kuruluşu için attığı imzanın ardından ilk paylaşımında,

''YENİ Parti’yi kuran, milletimizdir.

İşçinin YENİ Partisi

Emeklinin YENİ Partisi

Memurun YENİ Partisi

Esnafın YENİ Partisi

Çiftçinin YENİ Partisi

Kadınların YENİ Partisi

Gençlerin YENİ Partisi

Türkiye’nin YENİ Partisi…

Hayırlı, uğurlu olsun'' mesajı verdi.



İlk değil, ikinci Yeni Parti...



'Yeni Parti' adı, yaşı 40'ın üzerinde olan seçmen için çok da yabancı bir isim değil.

Turgut Özal'ın cumhurbaşkanı olduğu yıllarda, kardeşi Yusuf Bozkurt Özal liderliğinde kurulan ve Merkez Sağ çizgide bir siyaset izleyeceği duyurulan partinin adı da ''Yeni Parti'' olarak seçilmişti.

İlk deneme hayal kırıklığıyla bitmişti...

ANAP'ta Mesut Yılmaz'ın partinin başına geçmesinin ardından abisi Turgut Özal'n vefatından altı ay sonra 1993'de Yeni Parti'yi kuran Yusuf Bokurt Özal, seçmenden beklediği desteği bulamamış, 1995 seçimlerinde binde 13 oy alabilmişti.

Yusuf Bozkurt Özal’ın beyninde çıkan rahatsızlık nedeniyle ABD’de tedavi görmesi partiyi zayıflattı.

Yeni Parti, dört yıllık macerasının ardından Kasım 1997'de, Korkut Özal’ın genel başkanlığını yaptığı Demokrat Parti ile birleşerek hukuki varlığını sona erdirdi.