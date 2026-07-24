Son Mühür- Olay, Kocaeli’de kanser tedavisi gören bir vatandaşın zincir marketten satın aldığı peyniri yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasıyla yaşandı.

Tükettiği 400 gramlık Tahsildaroğlu marka "Klasik Kırık Beyaz Peynir" ürününden şüphelenen vatandaşın Alo 174 Gıda Hattı’na ihbar yapmasının sonrasında Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri ilgili markette inceleme başlattı.

Listeria bakterisi tespit edildi

Market raflarından ve şikayete konu olan seriyle aynı parti numarasını taşıyan ürünlerden alınan numuneler, incelenmek için Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.

Gerçekleştirilen mikrobiyolojik analizler sonucunda peynirde, özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişilerde, hamilelerde ve yaşlılarda ağır hastalıklara ve hatta ölüme sebebiyet verebilecek Listeria bakterisinin bulunduğu kesinleşti.

"Ürünler imha edilmek üzere piyasadan toplatılmıştır"

Gelişmelerin kamuoyuna yansımasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı yazılı bir basın açıklaması yayımlayarak süreç hakkında şu bilgileri verdi:

"Bazı yayın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 16.06.2026 tarihinde saat 21.15’te Alo 174 Gıda Hattımıza yapılan başvuru üzerine, 17.06.2026 tarihinde başvuruya konu perakende satış işletmesinde resmi kontrol gerçekleştirilmiştir. Denetim kapsamında, şikayete konu olan Tahsildaroğlu markalı, 290625 parti numaralı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürününden numune alınarak ivedilikle Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilmiştir. Laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilen analizler sonucunda ürünün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığı tespit edilmiştir. "Yeni Parti" ismi mahkemelik oluyor! Resmi hesaptan duyuruldu İçeriği Görüntüle Üretici işletmeye idari para cezası uygulanmış, 290625 parti numaralı ürünler imha edilmek üzere piyasadan toplatılmıştır. Ayrıca ilgili işletmenin denetim sıklığı artırılarak, üretmiş olduğu benzer ürünlerden numuneler alınmış olup, numunelerin analiz süreci devam etmektedir. Uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemler tesis edilecektir. Bakanlığımız, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla resmi kontrol faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir."