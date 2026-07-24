Son Mühür- Siyasette dengeleri baştan aşağı değiştiren tarihi hamle resmiyet kazandı. CHP’den istifa eden 91 milletvekilinin desteğini arkasına alan Özgür Özel, kurucusu olduğu YENİ Parti’nin Genel Başkanlığına oy birliğiyle seçildi. İçişleri Bakanlığı’na verilen dilekçeyle kurulan parti, Meclis’teki sandalye sayısıyla kuruluşunun ilk gününde doğrudan ana muhalefet konumuna yükseldi.
Vatandaştan yoğun ilgi vardı
Kuruluş dilekçesinin teslim edilmesinin ardından Özgür Özel, Lozan Antlaşması'nın 103. yıl dönümünde Hacı Bayram Veli Camisi'ne geçti. Vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle camiye girmekte güçlük çeken Özel, cuma namazını kıldıktan sonra Birinci Meclis’e doğru sembolik bir yürüyüş başlattı.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1920’deki yürüyüşüne atıfta bulunan Özel, cumhuriyetin kuruluş değerlerine ve Misak-ı Milli sınırlarına bağlı kalacaklarını vurguladı.
İlk icraat Anadolu Kulübü’nde
Kurucular Kurulu ilk kritik toplantısını, 1926 yılında Atatürk’ün talimatıyla hayata geçirilen tarihi Anadolu Kulübü’nde gerçekleştirdi. 93 kurucu üyenin hazır bulunduğu basına kapalı oturumda Genel Başkanlık seçimi yapıldı.
Delegelerin tamamının oyunu alan Özgür Özel, YENİ Parti'nin resmen ilk genel başkanı oldu. Toplantıda ayrıca Parti Meclisi ve TBMM grup yönetimi de şekillendirildi.
"İlk ve son kez muhalefet bütçesi yapacağız"
Anadolu Kulübü çıkışında ve Hacı Bayram Veli camii avlusunda partililere seslenen Özel, iddiasını doğrudan iktidar hedefiyle ortaya koydu. Partiyi Meclis'te kurdukları ilk gün ana muhalefet yaptıklarını belirten Özel, önlerindeki süreci şu sözlerle özetledi:
"Bize siyasi mücadelenin imkansızlaştırıldığı bir vasatta, milletin davet ettiği yola çıktık. Bugün İçişleri Bakanlığı’na 'alındı belgesini' verdik. YENİ Parti ilk ve son kez muhalefet partisi olarak bütçe görüşmelerine katılacak. İlk seçimde milletimizin takdiriyle halkın yüzünü güldürecek iktidarı kuracağız. Pusulamız doğrudan iktidarı gösteriyor."
YENİ Parti Kurucular Kurulu toplantısında seçilen Parti Meclisi üyeleri ise şu şekilde belirlendi;
1. Ahmet Tuncay ÖZKAN
2. Ahmet Vehbi BAKIRLIOĞLU
3. Ali GÖKÇEK
4. Aliye TİMİSİ ERSEVER
5. Aliye COŞAR
6. Asu KAYA
7. Aşkın GENÇ
8. Ayça TAŞKENT
9. Ayhan BARUT
10. Aykut KAYA
11. Aylin YAMAN
12. Ayşe Sibel YANIKÖMEROĞLU
13. Barış KARADENİZ
14. Bekir BAŞEVİRGEN
15. Bilal BİLİCİ
16. Bülent TEZCAN
17. Cavit ARI
18. Cemal ENGİNYURT
19. Cumhur UZUN
20. Deniz YAVUZYILMAZ
21. Deniz YÜCEL
22. Doğan DEMİR
23. Ednan ARSLAN
24. Elvan IŞIK GEZMİŞ
25. Ensar AYTEKİN
26. Evrim KARAKOZ
27. Evrim RIZVANOĞLU EMİR
28. Eylem Ertuğ ERTUĞRUL
29. Fahri ÖZKAN
30. Fethi AÇIKEL
31. Gamze TAŞCIER
32. Gizem ÖZCAN
33. Gökçe GÖKÇEN
34. Hasan ÖZTÜRK
35. Hikmet Yalım HALICI
36. İbrahim ARSLAN
37. İsmail Atakan ÜNVER
38. İsmet GÜNEŞHAN
39. İzzet AKBULUT
40. Kayıhan PALA
41. Mahmut TANAL
42. Mehmet TAHTASIZ
43. Mehmet Salih UZUN
44. Melih MERİÇ
45. Metin İLHAN
46. Murat BAKAN
47. Murat ÇAN
48. Mustafa ERDEM
49. Mustafa SARIGÜL
50. Mustafa Sezgin TANRIKULU
51. Mühip KANKO
52. Nail ÇİLER
53. Namık TAN
54. Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU
55. Okan KONURALP
56. Orhan SÜMER
57. Özgür CEYLAN
58. Gökan Zeybek
59. Özgür Erdem İNCESU
60. Reşat KARAGÖZ
61. Servet MULLAOĞLU
62. Seyit TORUN
63. Sibel SUİÇMEZ
64. Suat ÖZÇAĞDAŞ
65. Süleyman BÜLBÜL
66. Süreyya ÖNEŞ DERİCİ
67. Şeref ARPACI
68. Tahsin OCAKLI
69. Talat DİNÇER
70. Talih ÖZCAN
71. Türkan ELÇİ
72. Uğur BAYRAKTUTAN
73. Ulaş KARASU
74. Utku ÇAKIRÖZER
75. Ümit ÖZLALE
76. Yaşar TÜZÜN
77. Yunus EMRE
78. Yüksel TAŞKIN
79. Zeynel EMRE
80. Eylem Ertuğ ERTUĞRUL