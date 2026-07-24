Son Mühür- Siyasette dengeleri baştan aşağı değiştiren tarihi hamle resmiyet kazandı. CHP’den istifa eden 91 milletvekilinin desteğini arkasına alan Özgür Özel, kurucusu olduğu YENİ Parti’nin Genel Başkanlığına oy birliğiyle seçildi. İçişleri Bakanlığı’na verilen dilekçeyle kurulan parti, Meclis’teki sandalye sayısıyla kuruluşunun ilk gününde doğrudan ana muhalefet konumuna yükseldi.

Vatandaştan yoğun ilgi vardı

Kuruluş dilekçesinin teslim edilmesinin ardından Özgür Özel, Lozan Antlaşması'nın 103. yıl dönümünde Hacı Bayram Veli Camisi'ne geçti. Vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle camiye girmekte güçlük çeken Özel, cuma namazını kıldıktan sonra Birinci Meclis’e doğru sembolik bir yürüyüş başlattı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1920’deki yürüyüşüne atıfta bulunan Özel, cumhuriyetin kuruluş değerlerine ve Misak-ı Milli sınırlarına bağlı kalacaklarını vurguladı.

İlk icraat Anadolu Kulübü’nde

Kurucular Kurulu ilk kritik toplantısını, 1926 yılında Atatürk’ün talimatıyla hayata geçirilen tarihi Anadolu Kulübü’nde gerçekleştirdi. 93 kurucu üyenin hazır bulunduğu basına kapalı oturumda Genel Başkanlık seçimi yapıldı.

Delegelerin tamamının oyunu alan Özgür Özel, YENİ Parti'nin resmen ilk genel başkanı oldu. Toplantıda ayrıca Parti Meclisi ve TBMM grup yönetimi de şekillendirildi.

"İlk ve son kez muhalefet bütçesi yapacağız"

Anadolu Kulübü çıkışında ve Hacı Bayram Veli camii avlusunda partililere seslenen Özel, iddiasını doğrudan iktidar hedefiyle ortaya koydu. Partiyi Meclis'te kurdukları ilk gün ana muhalefet yaptıklarını belirten Özel, önlerindeki süreci şu sözlerle özetledi:

"Bize siyasi mücadelenin imkansızlaştırıldığı bir vasatta, milletin davet ettiği yola çıktık. Bugün İçişleri Bakanlığı’na 'alındı belgesini' verdik. YENİ Parti ilk ve son kez muhalefet partisi olarak bütçe görüşmelerine katılacak. İlk seçimde milletimizin takdiriyle halkın yüzünü güldürecek iktidarı kuracağız. Pusulamız doğrudan iktidarı gösteriyor."

YENİ Parti Kurucular Kurulu toplantısında seçilen Parti Meclisi üyeleri ise şu şekilde belirlendi;

1. Ahmet Tuncay ÖZKAN

2. Ahmet Vehbi BAKIRLIOĞLU

3. Ali GÖKÇEK

4. Aliye TİMİSİ ERSEVER

5. Aliye COŞAR

6. Asu KAYA

7. Aşkın GENÇ

8. Ayça TAŞKENT

9. Ayhan BARUT

10. Aykut KAYA

11. Aylin YAMAN

12. Ayşe Sibel YANIKÖMEROĞLU

13. Barış KARADENİZ

14. Bekir BAŞEVİRGEN

15. Bilal BİLİCİ

16. Bülent TEZCAN

17. Cavit ARI

18. Cemal ENGİNYURT

19. Cumhur UZUN

20. Deniz YAVUZYILMAZ

21. Deniz YÜCEL

22. Doğan DEMİR

23. Ednan ARSLAN

24. Elvan IŞIK GEZMİŞ

25. Ensar AYTEKİN

26. Evrim KARAKOZ

27. Evrim RIZVANOĞLU EMİR

28. Eylem Ertuğ ERTUĞRUL

29. Fahri ÖZKAN

30. Fethi AÇIKEL

31. Gamze TAŞCIER

32. Gizem ÖZCAN

33. Gökçe GÖKÇEN

34. Hasan ÖZTÜRK

35. Hikmet Yalım HALICI

36. İbrahim ARSLAN

37. İsmail Atakan ÜNVER

38. İsmet GÜNEŞHAN

39. İzzet AKBULUT

40. Kayıhan PALA

41. Mahmut TANAL

42. Mehmet TAHTASIZ

43. Mehmet Salih UZUN

44. Melih MERİÇ

45. Metin İLHAN

46. Murat BAKAN

47. Murat ÇAN

48. Mustafa ERDEM

49. Mustafa SARIGÜL

50. Mustafa Sezgin TANRIKULU

51. Mühip KANKO

52. Nail ÇİLER

53. Namık TAN

54. Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU

55. Okan KONURALP

56. Orhan SÜMER

57. Özgür CEYLAN

58. Gökan Zeybek

59. Özgür Erdem İNCESU

60. Reşat KARAGÖZ

61. Servet MULLAOĞLU

62. Seyit TORUN

63. Sibel SUİÇMEZ

64. Suat ÖZÇAĞDAŞ

65. Süleyman BÜLBÜL

66. Süreyya ÖNEŞ DERİCİ

67. Şeref ARPACI

68. Tahsin OCAKLI

69. Talat DİNÇER

70. Talih ÖZCAN

71. Türkan ELÇİ

72. Uğur BAYRAKTUTAN

73. Ulaş KARASU

74. Utku ÇAKIRÖZER

75. Ümit ÖZLALE

76. Yaşar TÜZÜN

77. Yunus EMRE

78. Yüksel TAŞKIN

79. Zeynel EMRE

80. Eylem Ertuğ ERTUĞRUL