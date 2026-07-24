Son Mühür- CHP'nin 'mutlak butlan' kararının sancılı süreci Özel tarafında son buldu. Haftalardır konuşulan yeni parti kurma fikri, logo tartışmaları bugün netliğe kavuştu. Özgür Özel, Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde kıldığı Cuma namazının ardından YENİ Parti’nin kuruluşunu duyurdu.

Cuma namazı için Hacı Bayram Veli Camii'nin seçilmesinin özel bir sebebi olduğunu vurgulayan Özel şu ifadeleri kullandı:

“Biz bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, önce İstanbul’un sonra İzmir’in işgaliyle artık tahammülü kalmadığında, İstanbul’dan Bandırma Vapuru’yla Samsun’a çıkıp, rütbeleri, üniformaları, sarayları, yetkileri resmi yetkileri geride bırakıp, kurtuluşu ve kuruluşu örgütlemek üzere Anadolu’da çıktığı o şanlı yürüyüşün sonunda davet ettiği Heyet-i Temsiliye ile birlikte 23 Nisan 1920 günü Cuma namazını kıldığı Hacı Bayram Veli Camii’ndeyiz.

Cuma namazımızı kıldık. Birazdan kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilerlediği yoldan ilerleyerek, her zaman olduğu gibi, Birinci Meclis’e gideceğiz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Birinci Meclis’i açarak hem Kurtuluş Savaşı’nı yönettiği hem de ardından kurtuluşu sağladığı o tarihi binada saygılarımızı bir kez daha sunacağız.

Mekan, Hacı Bayram Veli Camii’nin avlusudur. Mekan, Birinci Meclis’tir. Gün, 24 Temmuz Lozan’ın yıldönümüdür. Bundan 103 yıl önce Sevr’i yırtıp atıp Lozan ile Türkiye’nin tapu senedini emperyalist ülkelere kabul ettirdiğimiz, Türkiye’yi çağdaş dünyanın bağımsız bir Cumhuriyeti olarak tescil ettirilen bir günün 103’ncü yıl dönümündeyiz.

Başta Lozan’a imzasını koyan ve imzaları alan, tapu senedimizi kabul ettiren İsmet Paşa olmak üzere tüm emeği geçenleri bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. Sevr’in yırtılıp atıldığı, yani Ortadoğu’da ve sınırlarımız içinde - dışında birtakım anlaşmaların, hesapların, teslimiyetin yırtılıp atıldığı bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edildiği ve o günden bugüne kadar o sağlam temellerin ve kolonların bizi taşıdığı yerdeyiz. Aynı kararlılıktayız. Ne Lozan’dan ne Misak-ı Milli sınırlarından ne Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünden ne partimizin ve Cumhuriyet’in kurucu değerlerinden bir adım, bir santim başka bir yerdeyiz”

Gerekli belgeler teslim edildi

İçişleri Bakanlığı'na tüm milletvekillerinin imzaları ile gerekli belgelerin sunulduğunu dile getiren Özel;

"Buradan Birinci Meclis’e gittiktensonra ilk toplantımızı, bize hukuki tüm yolların tıkandığı, siyasi mücadelenin imkansızlaştırıldığı parti içinde ve sokakların, milletin davet ettiği bir yolda, çıktığımız yolda bugün biraz önce arkadaşlarımız İçişleri Bakanlığı’na tüm milletvekillerimizin, 91 milletvekili arkadaşımızın imzaları ile gerekli belgeleri sundular. YENİ Parti’nin kuruluş evrakını teslim edip partinin siyasi faaliyetlerine başlayacağını tespit eden ‘Alındı’ belgesini aldılar. Birazdan 91 milletvekilimizle ki kendileri Kurucular Kurulu Üyelerimizdir, bu kez 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatları, İsmet Paşa’nın ilk başkanlığı ile kurulmuş olan Anadolu Kulübü’ne gidiyoruz. Anadolu Kulübü’nün ilk kurucuları ve yöneticileri yine Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletvekilleri ve bakanlarıydı. Anadolu Kulübü’nde Kurucular Kurulu ile ilk toplantımızı yapmak, Kurucular Kurulumuzun, Genel Başkanımızı belirlemesini sağlamak, ardından da partimizin yönetim organlarını belirlemek üzere Anadolu Kulübü’nde ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

"Ana muhalefet partisi olduğunu ilan edeceğiz"

Partinin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacaklarının altını çizen Özgür Özel;

“Bir süredir yapılan teknik hazırlıklar bugün sabahtan itibaren İçişleri Bakanlığı’nda, Yargıtay’da, Meclis nezdinde planlanan, hazırlanan şekliyle devam etmektedir. Günün sonunda YENİ Parti’yi ve YENİ Parti’nin Parti Meclisi ve Genel Başkanını bildirmiş ve partimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grubunun kurulduğunu bildirmiş, partimizin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız.

Partimiz ana muhalefet partisi olarak önümüzdeki süreçte bir süre, ilk seçime kadar görev yapacak. YENİ Parti ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak. YENİ Parti’nin muhalefette bütçe çalışmalarına katıldığı ilk ve tek yılı yaşayacağız.

Ardından Allah’ın izni, milletimizin takdiriyle bundan sonra milletin yüzünü güldürecek, halkın sorunlarını çözecek, ülkeye huzuru, refahı, barışı getirecek, bundan sonraki bütçeleri yapacak iktidarı kuracağız. Yolumuz açık olsun.”

"Yolumuz iktidar yoludur"

Sözün millette olduğunu, gittikleri yolun iktidar yolu olduğunu bir kez daha getiren Özel şöyle ekledi:

“Bu tarihi günde bizleri yalnız bırakmayan Ankaralılara teşekkür ediyoruz. Bu yürüyüşü Anadolu’da adım adım başlatan, arkamızda dimdik duran ve sözün millete ait olduğunu, sözün saraylarda, tek adamlarda, onların bürokratlarında olmadığını son sözü milletin söyleyeceğini, takdir eden Türkiye Cumhuriyeti’nde hangi partiden hangi siyasi görüşten olursa olsun bu demokrasi yürüyüşümüze ilham veren, iştirak eden ve bizimle birlikte yürüyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Yol arkadaşlarımız, aziz milletimizdir. Yolumuz iktidar yoludur. Pusulamızın gösterdiği yön iktidardır. Bundan sonra durmadan ve yorulmadan iktidara kadar yürüyelim arkadaşlar.”