Daha 17 dizisi, oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Çocukluk yıllarını yurtlarda geçiren 17 yaşındaki Aras'ın geçmişine ve ailesine ulaşma çabasını merkezine alan dizi, bir kimlik arayışını ve aile bağlarını konu ediniyor. İlk bölümüyle YouTube'da kısa sürede rekor kıran yapımın çekimleri İstanbul'da başlayıp Bodrum'da devam ederken, izleyiciler kadroda kimlerin yer aldığını ve oyuncuların yaşlarını merak ediyor. Peki, Daha 17 oyuncuları kimler, yaşları kaç, dizi nerede çekiliyor? İşte Daha 17 ile ilgili merak edilenler...

DAHA 17 DİZİSİNİN KONUSU NE?

Daha 17, hayatını yetiştirme yurtlarında geçirmiş, 17 yaşında bir genç olan Aras'ın hikayesini anlatıyor.

Beş yaşındayken kaybettiği ailesinden geride kalan tek kişi olan ve öldüğünü zannettiği kardeşinin aslında yaşadığını öğrenen Aras, onun izini sürmek için İstanbul'dan Bodrum'a uzanan gizemli bir yolculuğa çıkar.

Bir aile hikayesini gençlerin gözünden ekrana taşıyan yapım, dram ve gençlik türünde bir kimlik arayışını konu ediniyor.

DAHA 17 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Daha 17 dizisinin başrollerini Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat ve Dilara Aksüyek paylaşıyor.

Dizinin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde:

-Nesrin Cavadzade (Şebnem Akkaya)

-Çağan Efe Ak (Aras Öztürk)

-Armağan Oğuz (Hakan Akkaya)

-Ceren Ayruk (Leyla Akkaya)

-Ata Yaşat (Teoman Akkaya / Demir Öztürk)

-Dilara Aksüyek (Nuray Soysal)

-Helin Elveren (Deniz Soysal)

-Deniz Ali Cankorur (Barış Taşer)

-Berra Ahsen Uslu (Ezgi Yılmaz)

-Batuhan Mora (Kutay Bilgin)

-Ahmetcan Özer (Metin Pekgüven)

-Ezgi Dalgıç (Sıla Çağlayan)

-Efe Musa Yurdagelen (Evren Doğan)

-Çağdaş Onur Öztürk (Serhat Yalçın)

-Cemal Toktaş (Komiser Mustafa Taşer)

-Hakan Meriçliler (Remzi Doğan)

-Güneş Hayat (Suna)

-Melis Babadağ (Özlem)

-Bülent Seyran (İlhan Soysal)

-Yusuf Selim Uğurlu (Ali Soysal)

-Çınar Demir Gökdemir (Küçük Demir Öztürk / Teoman Akkaya)

-Oğuzhan Şener (Oğuz Hoca)

-Nazlı Çığa (Psikolog Simge)

DAHA 17 KARAKTERLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Aras (Çağan Efe Ak): 17 yaşında. Cesur, dürüst ve adalet duygusu çok güçlü bir genç. Küçük yaşta ailesini kaybettiği için erken büyümüş, kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiştir. Zeki, lider ruhlu ve fedakârdır. Haksızlığa sessiz kalamaz.

Şebnem (Nesrin Cavadzade): Güçlü, zarif ve kontrolcü bir kadın. Sosyal çevresinin merkezinde yer alır. Ailesini ve kurduğu düzeni korumak için her şeyi yapabilir.

Hakan (Armağan Oğuz): Çok güçlü ve zengin bir iş insanı. Dışarıdan kusursuz görünse de geçmişinde karanlık sırlar taşıyor. Kontrolü elinde tutmayı seviyor.

Leyla (Ceren Ayruk): Zeki, çalışkan ve özgüvenli bir genç kız. Varlıklı bir ailede büyüse de şımarık değildir. Adalet duygusu güçlüdür. Sinemaya tutkuyla bağlıdır ve bir gün filmini çekmeyi hayal etmektedir.

Teoman (Ata Yaşat): Zenginlik içinde büyümüş, şımartılmış ve kaybetmeye tahammülü olmayan biri. Güçlü görünse de içten içe onay arayan, empati duygusu zayıf bir gençtir. Tehlikeli ve manipülatif tarafı dikkat çeker.

Nuray (Dilara Aksüyek): Güzel ama mutsuz ve hırslı bir kadın. Hayatından memnun değil, sahip olamadıklarının öfkesini ailesinden çıkarıyor. Şebnem'e hayran.

Deniz (Helin Elveren): Özgürlüğüne düşkün, sert görünen ama derin duygular taşıyan bir genç kız. Sınıf farklarının farkında ve buna öfkeli. Çizgi roman çizmeye büyük tutkusu vardır.

Barış (Deniz Ali Cankorur): Neşeli, iyi kalpli ve zeki bir genç. Babasının yokluğunu hissetse de sevgisini kaybetmemiştir. Teknoloji ve bilgisayar konusunda çok yeteneklidir.

Ezgi (Berra Ahsen Uslu): Enerjik, sempatik ve sosyal bir genç kız. Dans etmeyi ve içerik üretmeyi seviyor. Sosyal medyada aktif ve geleceğini bu alanda görüyor.

Kutay (Batuhan Mora): Teoman'ın en yakın arkadaşı. Onun etkisinde kalan, aidiyet ihtiyacı yüksek bir genç. İçten içe Leyla'ya âşık.

Metin (Ahmetcan Özer): Aras'la aynı yurtta kalan kimsesiz bir genç. Mert, dost canlısı, sahiplenici bir karaktere sahip. Kimsesi olmasa da yurttaki herkes onun kardeşi. Aras'ın da yurttaki en yakın dostu.

Sıla (Ezgi Dalgıç): Popüler, bakımlı ve hırslı bir genç kız. Güçlü görünmeyi sever, statüye önem verir. Moda dünyasında parlamak ve dikkat çekmek en büyük hayali.

Evren (Efe Musa Yurdagelen): Teoman grubunun en yumuşak karakteri. Baskın biri değil, çoğunlukla arkadaşlarının peşinden gidiyor. Aslında iyi kalpli ve vicdanlı.

Serhat (Çağdaş Onur Öztürk): Zaaflarını nezaketinin arkasında saklayan bir adam. Hakan Akkaya'nın imparatorluğunun gölgesinde kendi hırslarıyla mücadele ediyor. Gizli nefreti en büyük motivasyonu.

Mustafa (Cemal Toktaş): Sert mizaca sahip bir komiser. Oğluna karşı mesafeli bir baba. Güçlü insanlarla iyi geçinmeye önem veriyor.

DAHA 17 OYUNCULARININ YAŞLARI KAÇ?

Daha 17 dizisi oyuncularının doğum tarihleri ve yaşları şu şekilde:

Çağan Efe Ak (Aras): 6 Haziran 2007 doğumlu, 19 yaşında.

Ata Yaşat (Teoman): 2002 doğumlu, 24 yaşında. Dizide Çağan Efe Ak, Ata Yaşat'ın abisi rolünde olsa da gerçek hayatta ondan 5 yaş küçüktür.

Ceren Ayruk (Leyla): 4 Ağustos 2002 doğumlu, 23 yaşında.

Nesrin Cavadzade (Şebnem): 30 Temmuz 1982 doğumlu, 43 yaşında.

Dilara Aksüyek (Nuray): 24 Temmuz 1987 doğumlu, 38 yaşında.

Efe Musa Yurdagelen (Evren): 2005 doğumlu, 21 yaşında.

Ezgi Dalgıç (Sıla): 26 Şubat 2001 doğumlu, 25 yaşında.

Çağdaş Onur Öztürk (Serhat): 16 Ağustos 1979 doğumlu, 46 yaşında.

Hakan Meriçliler (Remzi): 29 Ocak 1968 doğumlu, 58 yaşında.

DAHA 17 DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisinin çekimleri, hikayenin ilerleyişine bağlı olarak İstanbul'da başladı.

Çekimler ilk olarak İstanbul'daki Özel Fransız Lape Hastanesi'nde gerçekleştirildi, ardından hikayenin ana merkezi olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam etti.

DAHA 17 YOUTUBE REKORU KIRDI

Daha 17'nin ilk bölümü, YouTube'da ilk üç gün içinde 10,3 milyon izlenmeye ulaştı ve basında bir Türkiye rekoru olarak yer aldı.

Dizinin resmî YouTube kanalı, ilk bölümün yayınlanmasının ardından geçen 30 gün içinde 1 milyon aboneye ulaştı.