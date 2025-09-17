Fenerbahçe, Trabzonspor derbisinde 1-0’lık galibiyet alan Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda, genç orta saha Bartuğ Elmaz’ın sözleşmesini 2028’e kadar uzattı. 22 yaşındaki oyuncunun maaşında da iyileştirmeye gidildi.

Tedesco’nun güveni ödüllendirildi

Alman-İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, Bartuğ Elmaz’ı antrenman performansının yanı sıra Trabzonspor maçındaki oyunundan dolayı kadroda daha fazla değerlendirdi. Genç futbolcuya verdiği güven, yönetimin sözleşme uzatma kararında belirleyici oldu.

Bartuğ Elmaz’ın Fenerbahçe yolculuğu

Altyapısını Galatasaray’da tamamlayan Bartuğ Elmaz, 2023 yılında Marsilya’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Tedesco döneminde gösterdiği performansla yeni bir dönemin kapısını aralayan genç oyuncu, takımın geleceğinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.