Son Mühür - Milli takım, Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen şampiyonada Kanada’yı 3-0 mağlup ederek 3’te 3 yapmayı başardı. G Grubu’nu namağlup lider tamamlayan Türkiye’nin son 16 turundaki rakibi, B Grubu’nu ikinci sırada bitiren Hollanda oldu.

Tarihte bir ilk yaşanabilir

A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak son 16 turu mücadelesi, 20 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek. Karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak ve maç saati TSİ 10.30 olarak duyuruldu. Milliler, Hollanda’yı mağlup etmeleri halinde organizasyon tarihindeki ilk çeyrek finale yükselişlerini kutlayacaklar. Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde ise Polonya ile Kanada arasında galip gelen takımla karşı karşıya gelecek. Türkiye, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası’nda en iyi derecesini 2022 yılında 11’inci olarak elde etmişti.