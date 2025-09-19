Son Mühür - Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın hakemliğini Mehmet Türkmen yapacak. Siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü'nün yanı sıra, sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Wilfred Ndidi ve Mustafa Hekimoğlu kadroda yer almayacak.

Muhtemel 11'ler belli oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, yeni transfer Jota Silva’ya bu karşılaşmada forma şansı vermesi bekleniyor. İşte takımların muhtemel ilk 11’leri:

GÖZTEPE: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Rhaldney, Dennis, Cherni, Arda, Olaitan, Janderson, Juan.

BEŞİKTAŞ: Mert, Gökhan, Djalo, Felix, Jurasek, Cerny, Demir Ege Jota Silva, Rafa Silva, Cengiz, Abraham.