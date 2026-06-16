Son Mühür/Hüseyin Demir Karşıyaka Spor Kulübü voleybol altyapıda önemli başarılara imza atıyor. Yeşil-kırmızılılar; Genç Kızlar Süper Lig İzmir şampiyonluğu, Yıldız Kızlar Süper Lig İzmir üçüncülüğü, Yıldız Kızlar 1.Lig İzmir şampiyonluğu, Küçük Kızlar İzmir dördüncülüğü ile göz kamaştırdı. Zübeyde Hanım’ın kızları elde ettiği kupa ve madalyalarla Karşıyaka’nın büyük gururu oldu. Kadınlar Voleybol 1.Lig’de mücadele eden Karşıyaka, Sultanlar Ligi hedefiyle sezon hazırlıklarına başlıyor. Kaf-Kaf, filede altyapıdan a takıma ve milli takıma yetiştirdiği oyuncularla dikkat çekiyor. Sürdürülebilir altyapı modeliyle örnek olan Karşıyaka voleybolun gelişimini, altyapıları, salon ve tesisleşmeyi kulüp yöneticisi Mert Öztamur ile konuştuk. Son Mühür’e özel açıklamalarda bulunan Öztamur, salon ve tesisleşme müjdesini verirken a takımda Sultanlar Ligi hedefiyle sponsorluk görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

“Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum”

Elde edilen başarılardan dolayı tüm sporcuları ve ekibi tebrik eden Karşıyaka Voleybol Şube yöneticisi Mert Öztamur, “Gayet başarılı bir sezonu tamamladık. Altyapılarda; genç, yıldız ve küçük takımlarda önemli dereceler elde edildi. Genç takımda ve yıldız takımda Türkiye şampiyonalarına katılım gösterdik. Orada da başarıyla şehrimizi temsil ettik… Tüm sporcu kardeşlerimi, antrenörlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

“Altyapımız her şeyimiz”

Karşıyaka Spor Kulübü’nün en önemli misyonlarından birinin a takıma ve milli takıma oyuncu yetiştirmek olduğunu söyleyen Mert Öztamur, “Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şubesinin en büyük amacı; altyapısından A takıma ve milli takımlara oyuncu yetiştirmek, oyuncu verebilmek. Yıllardır bizim ilk amacımız bu ve sloganımızdır ‘altyapı her şeyimizdir’ ifadesini kullandık. Bütün mücadelemiz; Karşıyakalı gençlerimizin, evlatlarımızın A takıma yükselmesi ve ağırlıklı altyapıdan oluşan kadroyla ligde mücadele etmesi. Bu oyuncuların arasından milli takıma iki tane oyuncumuz oluyor, onlarla gurur duyuyoruz. Hem Karşıyaka’mızı hem şehrimizi temsil ediyorlar orada büyük başarılara imza atıyorlar. Hepsini yürekten kutluyorum” diye konuştu.

“Öztamur’dan salon müjdesi”

Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şubenin yakında yeni bir salon projesine imza atacağını belirten Mert Öztamur, “2016-2017 sezonunda başladığımız Tibet Kızılcan Spor Salonu, Selçuk Yaşar Tesisleri’nin içinde uzun yıllar faaliyet gösteriyor. Oradan birçok sporcu yetişti, yetişmeye de devam ediyor. Yeni bir spor salonu, ikinci bir altyapı spor salonu projesi var. Yakında o da hayata geçecek… Onunla ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Onu da tesislerimize kazandırmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Yeni sporcuların yetişmesi bizim için çok önemli. Ne kadar çok spor salonu, o kadar çok sporcu kaynağı demek. Bunun için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Voleybola sponsor desteği”

Sultanlar Ligi’ne çıkmak için mücadele eden Karşıyaka’nın sponsorluk görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Mert Öztamur, “Son iki sezondur Onur Güner başkanımızla birlikte yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Çok kıymetli şube yöneticisi arkadaşlarım, ağabeylerim, ablalarım var. Hepsi Karşıyakalı ailelerin evlatlarıdır. Önümüzdeki sezon da yine kulübümüzün başarısı için hep birlikte tek yumruk olup mücadele edeceğiz. Şimdiden hazırlıklara başladık. İyi bir sezon bizi bekliyor diyebilirim. A takımlarla ilgili şu anda isim sponsorluk araştırmaları devam ediyor” diye sözlerini sonlandırdı.