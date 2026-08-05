Ziraat Türkiye Kupası'nın açılış maçları 15 Eylül 2026'da oynanacak. İlk tur karşılaşmaları üç güne yayılacak: 15, 16 ve 17 Eylül.

Formatta en dikkat çeken değişiklik eleme sisteminde. Yarı final dışındaki tüm turlar tek maç üzerinden oynanacak. Yani bir mağlubiyet doğrudan veda anlamına gelecek.

Sezonun tam takvimi nasıl şekillendi?

TFF'nin duyurduğu program şöyle sıralandı:

eleme turu: 15, 16, 17 Eylül

eleme turu: 6, 7, 8 Ekim

eleme turu: 27, 28, 29 Ekim

eleme turu: 1, 2, 3 Aralık

eleme turu: 15, 16, 17 Aralık veya 22, 23, 24 Aralık

Son 16 turu: 12, 13, 14 Ocak 2027

Çeyrek final: 2, 3, 4 Şubat 2027

Yarı final ilk maçları: 2, 3 veya 4 Mart 2027

Yarı final rövanşları: 20, 21 veya 22 Nisan 2027

Final: 29 Mayıs 2027

Sezonun kupa yolculuğu böylece dokuz ayı aşan bir takvime yayılıyor.

Beşinci turda iki farklı tarih seçeneği var

Aralık ayındaki eleme turu için tek bir tarih belirlenmedi. TFF, bu turun 15-17 Aralık veya 22-24 Aralık tarihlerinde oynanabileceğini açıkladı.

Gerekçe olarak Avrupa kupalarındaki fikstür yoğunluğu gösterildi. Avrupa arenasında mücadele eden kulüplerin programına göre kesin maç günleri sonradan netleşecek.

Final 29 Mayıs'ta oynanacak

Kupanın sahibi 29 Mayıs 2027'de belli olacak. Bu tarih, sezonun kapanışına denk gelen bir hafta sonuna yerleştirildi.

Yarı finaller ise diğer turlardan ayrılıyor. Bu aşamada iki maçlı sistem uygulanacak; ilk karşılaşmalar mart, rövanşlar nisan ayında oynanacak. Aradaki uzun boşluk, milli takım ve Avrupa takvimiyle çakışmayı önleme amacı taşıyor.

Kulüpler için asıl merak edilen konu ise kura çekimleri. Eşleşmelerin belirleneceği tarihlere ilişkin ayrıntılar önümüzdeki haftalarda açıklanacak.