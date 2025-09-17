Fenerbahçe’deki görevinden ayrılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, ülkesinin köklü kulüplerinden Benfica ile anlaşma sağladı. Bu transfer, Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Mario Branco’nun da Benfica’ya gitmesiyle dikkat çeken bir tesadüf zincirini beraberinde getirdi.

Benfica Mourinho ile anlaştı

Portekiz Ligi temsilcisi Benfica, 3-2’lik Karabağ mağlubiyetinin ardından teknik direktör Bruno Lage ile yollarını ayırdı. Kısa süre içinde Jose Mourinho’nun resmi imzayı atarak göreve başlayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’den Benfica’ya uzanan yol

Mourinho’nun Benfica’ya geçmesi, Fenerbahçe ile Portekiz ekibi arasındaki “tesadüf zinciri”ni yeniden gündeme getirdi. Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Mario Branco’nun da daha önce Benfica’ya transfer olması, iki ismi aynı takımda tekrar bir araya getirdi.