Son Mühür/ Osman Günden- Konak Belediyesi, kentin sosyal dokusuna değer katacak vizyon projelerinden birini daha hayata geçiriyor. Geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in anısını yaşatmak amacıyla inşa edilen yeni nesil gençlik merkezi, 3 Nisan Cuma günü kapılarını açıyor. Modern donanımı ve teknolojik altyapısıyla gençlerin yeni cazibe merkezi olması beklenen tesisin açılış kurdelesini, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel kesecek.

Başkan Mutlu’dan anlamlı davet: "Ferdi Zeyrek’in adı geleceğe ışık tutacak"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, seçim döneminde gençlere verdiği sözleri birer birer yerine getirirken, bu yeni merkezin hem bir vefa örneği hem de bir gelişim üssü olduğunu vurguladı. Açılış törenine tüm İzmir halkını davet eden Başkan Mutlu, merkezin önemine dair yaptığı açıklamada, "Değerli yol arkadaşımız, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in vizyonunu ve adını, onun dinamizmine yakışır bir mekanda yaşatıyoruz. Bu merkez, sadece bir bina değil, gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştüreceği bir üretim alanı olacak. Ferdi Zeyrek ismi, Konak’ta gençlerin yolunu aydınlatmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Dijital dünyanın kalbi Çınarlı Mahallesi’nde atacak

Çınarlı Mahallesi’nde stratejik bir noktada konumlanan Ferdi Zeyrek Gençlik Merkezi, geleneksel belediyecilik anlayışının ötesine geçerek tamamen teknoloji ve üretim odaklı bir mimariyle tasarlandı. Gençlerin değişen ihtiyaçları ve dijital dünya trendleri göz önünde bulundurularak hazırlanan merkez; VR deneyim alanlarından e-spor arenalarına, profesyonel ses kayıt stüdyolarından simülasyon istasyonlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunacak. Yeni nesil içerik üreticileri için tasarlanan influencer ve podcast odaları ise tesisin modern yüzünü temsil eden en dikkat çekici detaylar arasında yer alıyor.

Gençlerin yeni üretim ve sosyalleşme rotası

Tesis, sadece teknolojik imkanlarıyla değil, sosyal donatılarıyla da bölgedeki büyük bir boşluğu doldurmayı hedefliyor. Eğitim kurumlarına ve spor tesislerine olan yakınlığıyla öğrenci sirkülasyonunun merkezinde yer alan kompleks içerisinde; prodüksiyon odaları, çok amaçlı toplantı salonları, modern atölyeler ve gençlerin keyifle vakit geçirebileceği bir kafeterya bulunuyor. İzmir’in yeni kent merkezine komşu olan bu dev tesis, 3 Nisan saat 15.00’ten itibaren Çınarlı Mahallesi 1592 Sokak adresinde gençlerin hizmetine sunulacak.