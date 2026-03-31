Yeni düzenlemeler, sadece hatalı araç kullanımını değil, otomobillerin üzerindeki görsel ve donanımsal değişiklikleri de hedef alarak sokaklarda yepyeni bir düzenin sinyallerini veriyor.

İZMİR SOKAKLARINDA MODİFİYE TUTKUSUNA AĞIR FATURA

Özellikle kordon boyu ve sahil yollarında sıkça rastlanan, araçların orijinal yapısını bozan eklentiler artık büyük bir sorun teşkil edecek. Göz alıcı multimedya ekranlarını fabrika çıkışı alanların dışına taşıranlar veya yüksek desibelli ses sistemleriyle çevreyi rahatsız eden sürücüler için yaptırım dönemi resmen başlıyor. Görüş açısını daraltan ve dikkati dağıtan her türlü ekran sistemi için 21 bin liralık bir bedel belirlenirken, bu araçların 30 gün boyunca otoparklara çekilmesi kararlaştırıldı.

MÜHÜRSÜZ VE OKUNMAYAN LEVHALARA GEÇİT YOK

İzmir emniyetinin en çok üzerinde durduğu konulardan biri de aracın kimliği niteliğindeki levhalar. APP olarak bilinen ve standart dışı yazı karakterleriyle basılan plakalar için tolerans sıfıra iniyor. Resmi mühür taşımayan ve elektronik denetleme sistemlerini yanıltmak amacıyla bilerek değiştirilmiş plakaları kullanan kişileri 140 bin Türk Lirası gibi astronomik bir ceza bekliyor. Bu kuralı bir yıl içinde tekrarlayanlar ise 280 bin liralık inanılmaz bir rakamla yüzleşmek zorunda kalacak.

BAKANLIKTAN KAFALARI RAHATLATAN AÇIKLAMA

Süreç yaklaşırken vatandaşlar arasında oluşan panik havası, yetkili ağızlardan yapılan açıklamalarla dağıtılmaya çalışıldı. İçişleri yetkilileri, üzerinde devletin resmi mührü ve güvenlik hologramı bulunan levhaların, yazı tipi biraz kalın dahi olsa geçerliliğini koruyacağını duyurdu. Asıl hedefin, denetimden kaçmaya çalışan ve sahtecilik yapan kötü niyetli kişiler olduğu net bir dille ifade edildi.

TRAFİKTE TAHAMMÜLSÜZLÜĞE REKOR CEZA KESİLECEK

İzmir'in yoğun trafiğinde zaman zaman yaşanan gerginlikler de bu yeni yasanın kapsama alanında. Direksiyon başında öfkesine hakim olamayıp kavga etmek maksadıyla aracından inen veya başka bir sürücüyü taciz eden kişilere 180 bin lira ceza kesilecek. Şiddete eğilimli bu profillerin sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulacak ve psikolojik testlerden geçmeden tekrar trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek.