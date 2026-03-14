Son Mühür - Süper Lig’in 26’ncı haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetti. Türkmen’in yardımcılıklarını Bersan Durmaz ile Hüseyin Aylak yaptı Karşılaşmada ev sahibi ekip, 15’inci dakikada Bartuğ Elmaz ve 45+1’inci dakikada Serginho’nun attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Seri sona erdi

Fenerbahçe’nin ligdeki namağlup serisi, Fatih Karagümrük karşısında sona erdi. Rakibine 2-0 yenilen sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig’deki ilk mağlubiyetini aldı. 26 maç sonunda 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe 57 puanda kaldı. Galatasaray’ın RAMS Başakşehir FK’yı mağlup etmesi halinde sarı-lacivertliler liderin 7 puan gerisine düşecek. Fenerbahçe, söz konusu karşılaşma öncesinde ligdeki son yenilgisini geçen sezonun 35’inci haftasında Hatayspor deplasmanında yaşamıştı.

7 puanlık kayıp

Fenerbahçe, ligde çıktığı son dört maçta yalnızca bir galibiyet elde ederken iki beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 7 puan kaybetti. Geçtiğimiz hafta Samsunspor’u mağlup eden sarı-lacivertliler, Kasımpaşa ve Antalyaspor ile berabere kalırken Fatih Karagümrük karşısında sahadan yenilgiyle ayrıldı.

17 hafta sonra...

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında aldığı 2-0’lık yenilgiyle ligde 17 maç aradan sonra gol atamadı. Sarı-lacivertliler, en son 8’inci haftada deplasmanda oynadığı Samsunspor maçında gol bulamamış ve sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrılmıştı. Fenerbahçe, Samsunspor karşılaşmasının ardından 26’ncı haftadaki Fatih Karagümrük mücadelesine kadar oynadığı tüm lig maçlarında gol atmayı başarmıştı. Öte yandan sezonun ilk haftasında Göztepe deplasmanında da 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, bu sezon ligde toplam üç maçta gol sevinci yaşayamadı.

Tedesco ile özel görüşme

Fenerbahçe yönetimi, Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından statta acil bir toplantı yaptı. Değerlendirmenin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve futbol direktörü Devin Özek ile bir görüşme gerçekleştirilmesine karar verildi. Söz konusu toplantının bugün kulüp binasında yapılacağı öğrenildi.