Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren etkili bir oyun ortaya koyan kırmızı-siyahlılar, buldukları gollerle güçlü rakibi karşısında önemli bir avantaj elde etti.

Karagümrük golleri ilk yarıda buldu

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller ilk yarıda geldi. Fatih Karagümrük, 15. dakikada Bartuğ Elmaz’ın kaydettiği golle öne geçti.

Golden sonra oyun kontrolünü bırakmayan Karagümrük, ilk yarının uzatma dakikalarında farkı ikiye çıkardı. 45+1. dakikada Serginho’nun attığı golle ev sahibi ekip soyunma odasına 2-0 üstünlükle girdi.

Fenerbahçe ilk yenilgisini aldı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe farkı azaltmak için baskı kurmaya çalışsa da aradığı golü bulamadı.

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli ekip, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı ve 57 puanda kaldı. Şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşayan Fenerbahçe, zirve mücadelesinde önemli bir avantajı kaçırdı.

Karagümrük için kritik 3 puan

Fatih Karagümrük ise aldığı galibiyetle ligdeki 4. zaferini elde etti. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren kırmızı-siyahlı ekip, bu sonuçla puanını 17’ye yükseltti.