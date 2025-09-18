Son Mühür- Karşılaşmanın kritik anlarında verilen kararlar, Fenerbahçeli futbolcular tarafından sert şekilde protesto edildi. Takım, özellikle maçın son bölümlerinde yaşanan pozisyonlarda hakemin tutumunun skoru doğrudan etkilediğini savundu. Camia, yaşananların maçın kaderine yön verdiği görüşünde birleşti.

Kulüpten dikkat çeken paylaşım

Müsabakanın ardından Fenerbahçe Kulübü, resmi X hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Tartışmalı pozisyonların görüntülerini bir video halinde yayımlayan kulüp, gönderiye “Hesap zamanı” notunu ekledi. Paylaşım, kısa sürede taraftarlar arasında gündem oldu.

Taraftardan büyük destek

Sosyal medyada hızla yayılan paylaşım, binlerce beğeni ve yorum aldı. Fenerbahçeli taraftarlar, kulübün tepkisine destek verirken, hakem kararlarının Süper Lig’de yeniden tartışmaya açılması gerektiğini dile getirdi.