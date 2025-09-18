Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Xabi Alonso yönetiminde öne çıkarken Premier Lig’den 150 milyon euroluk dev bir teklif aldığı iddia edildi. Başkan Florentino Perez, oyuncunun satışına sıcak bakmıyor.

Xabi Alonso ile Parlayan Genç Yıldız

Arda Güler, Carlo Ancelotti’nin ayrılmasının ardından Xabi Alonso’nun yönetiminde yeniden yıldızını parlatıyor. Bu sezon çıktığı 5 maçta 2 gol ve 1 asistle oynayan genç futbolcu, hem İspanyol medyasından hem de taraftarlardan tam not aldı. Alonso’nun oyun anlayışı, Arda’nın yetenekleriyle birebir örtüşüyor ve kısa sürede takımın kilit oyuncularından biri haline gelmesini sağladı.

Premier Lig’den Dev Teklif İddiası

İspanyol Defensa Central gazetesinin haberine göre, Premier Lig’in önemli bir kulübü Arda Güler için 150 milyon euroluk teklif hazırlığında. Ancak Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in, genç yıldızı geleceğin orta saha lideri olarak gördüğü için bu teklifleri değerlendirmeye almadığı belirtildi.

Mbappé ile Etkileyici Uyumu

Arda Güler, Real Madrid’de Kylian Mbappé ile dikkat çekici bir uyum yakaladı. İspanyol basınında yapılan yorumlarda, Arda’nın oyun zekâsı ile Mbappé’nin sürati ve boş alanlara hareketliliği sayesinde ortaya mükemmel bir sinerji çıktığı vurgulanıyor. Bu ikilinin gelecekte futbol dünyasının en tehlikeli ortaklıklarından biri olabileceği belirtiliyor.

Sözleşmesi 2029’a Kadar Sürüyor

Genç oyuncunun Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2029’a kadar devam ediyor. Sözleşmesindeki serbest kalma maddesi ise Avrupa kulüpleri için erişilmesi zor bir seviyede bulunuyor. Bu durum, Arda Güler’in uzun yıllar Real Madrid’de kalmasının önünü açıyor.