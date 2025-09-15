Sarı-lacivertli kulüp, yayımladığı bildiride Doğan’ın ifadelerini ‘seviyesiz’ ve ‘hadsiz’ olarak nitelerken, kendisi başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu.

"3 Temmuz, FETÖ'nün En Büyük Kumpasıdır"

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, 3 Temmuz sürecine dair kulübün duruşu net bir şekilde vurgulandı. Kulüp, "3 Temmuz, FETÖ’nün bu ülkeye kurduğu en büyük kumpasın adıdır. O kumpasın en büyük mağduru, en ağır bedeli ödeyen kulüp de Fenerbahçe’dir" ifadelerine yer verdi. Bu gerçeğin, devlet ve Cumhurbaşkanlığı tarafından da tescil edildiği belirtildi. Fenerbahçe, bu süreci hala 'şike' olarak nitelendirenlerin, FETÖ'nün söylemlerini tekrarladığını savundu.

"Mağdur Edebiyatı İfadesi Hadsizliğin Ötesinde"

Trabzonspor Başkanı Doğan'ın Fenerbahçe için kullandığı "mağdur edebiyatı" ifadesine de sert tepki gösterilen açıklamada, bu söylemin "hadsizliğin ötesinde" olduğu belirtildi. Fenerbahçe, "Bu mücadeleyi küçümsemek, yalnızca FETÖ’nün söylemini tekrar etmektir. Bizim için 3 Temmuz; alın terimizin ve şanlı tarihimizin en önemli şeref madalyalarından biridir" denildi.

Kulüpler Birliği Faaliyetleri Durduruldu

Yaşanan gerilimin ardından Fenerbahçe yönetimi, somut bir adım atarak Kulüpler Birliği'ne karşı faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Açıklamada, "Fenerbahçe'ye şikeci diyen bir başkanın arkasında durmam, durmayız! Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz" denilerek sert bir duruş sergilendi. Kulüp, ne dün kumpasçılara ne de bugün "ucuz siyaset oyunlarına" boyun eğmeyeceğini vurguladı.