Fenerbahçe transfer haberleri gündemine Afrika basınından düşen bu iddia, sarı-lacivertli camiada hızla konuşulmaya başlandı. Galatasaray cephesi de oyuncuyu yakın takibe aldı. İki kulüp benzer bir orta saha ihtiyacıyla aynı masaya oturmuş durumda ve bu ilgi pazarlığı da zora sokuyor.

Pape Matar Sarr kim, hangi takımda oynuyor?

23 yaşındaki Senegalli orta saha şu an Tottenham'da forma giyiyor. Bu sezon İngiliz ekibiyle 34 maça çıktı. Ağını 4 kez havalandırdı, 1 asist yaptı. Defansif orta saha ve box-to-box rollerinde oynayabiliyor. Fiziksel gücü ve oyun kurma yeteneğiyle Avrupa'da dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray transfer için neden yarışıyor?

İki kulüp de yeni sezonun kadro planlamasında orta sahayı güçlendirmek istiyor. Afrika basını Africafoot'a göre hem Fenerbahçe hem de Galatasaray oyuncuyu listesine ekledi. Senegalli yıldızın fiziksel özellikleri ve genç yaşı, iki kulübü de cezbeden faktörlerin başında.

Ancak sarı-lacivertli taraftarı için kötü bir detay var. Tottenham Premier Lig'de 18. sırada. Eğer Championship'e düşerse Sarr'ın ayrılığı kesinleşecek ancak bonservis bedeli yine de yüksek kalabilir. Kulüp küme düşmezse transferin zorlaşacağı konuşuluyor.

Pape Matar Sarr bonservis bedeli ne kadar?

Raporlara göre Tottenham, bu yaz Senegalli orta saha için 57,4 milyon euro seviyesinde bir bonservis talep ediyor. Rakam iki Türk kulübü için de oldukça yüksek. Özellikle Financial Fair Play koşulları düşünüldüğünde bu fiyatın aşağı çekilmesi gerekiyor.

Sözleşmesi 2030'a kadar devam eden oyuncunun durumu, Tottenham'ın ligdeki akıbetine bağlı. Bu nedenle iki Türk kulübünün de bekle-gör taktiği uygulayacağı düşünülüyor.

Fenerbahçe transfer haberleri için sezon sonu kritik

Fenerbahçe yönetimi yaz planlamasını şimdiden yapıyor. Orta saha takviyesi öncelikli hedefler arasında. Pape Matar Sarr tek seçenek değil. Kulüp farklı alternatifleri de radarında tutuyor. Galatasaray cephesinde ise Okan Buruk'un hangi isme öncelik vereceği henüz netleşmedi.

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte iki kulüp arasındaki yarışın hangi yöne evrileceği belli olacak. Senegalli yıldızın tercihini hangi tarafta kullanacağı ise kritik bir soru. Önümüzdeki haftalarda bu dosyanın daha fazla konuşulacağına kesin gözüyle bakılıyor.