Son Mühür- 80 yıllık tarihi geçmişi olan NBA'de play-ınn heyecanı sürüyor. Doğu Konferansında milli basketbolcumuz Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, evinde Orlando Magic'i ağırladı.

Zorlu mücadelede kazanan taraf 109-97'lik skorla 76ers oldu.

Doğu Konferansı play-off'larında 7. sırayı garantileyen 76ers'de Adem Bona 16 dakşka forma giydiği karşılaşmada 2 sayı, 3 ribaund ve 3 blokla oynadı.

Play-off'a yükselen 76ers'ta MVP adayları arasında adı geçen Tyrese Maxey 31 sayı,2 ribaund, 6 asist, VJ Edgecombe ise 19 sayı, 1 asist ve 11 ribaunt kaydetti.

Konuk Orlando Magic'te Desmond Bane ise 34 sayı atmasına rağmen yenilgiyi engelleyemedi.



Batı'da kazanan Warriors oldu...



Batı Konferansı play-ınn mücadelesinde Kawhi Leonard'lı Clippers, Stephen Curry'li Warriors'la karşılaştı.

Normal sezonu 10. sırada tamamlayan Golden State Warriors deplasmanda sezonu 9. sırada bitiren Los Angeles Clippers'ı 126-121 yenerek rakibinin bu sezonki macerasına son noktayı koymayı başardı.

Warriors'ta Stephen Curry, 35 sayı, 1 ribaun 4 asistle oynarken Al Horford kritik anlarda üst üste attığı üç üçlüğün de içinde olduğu 14 sayı ve 3 ribaundla oynadı. Ev sahibi Clippers'ta ise Bennedict Mathurin 23 sayı, 3 ribaund, 2 asist, Kawhi Leonard 21 sayı, 7 ribaund, 3 asist kaydetti.

Warriors, bir üst turda Phoenix Suns'ı yenerse Batı Konferansı'nda 8. sırayı alarak son şampiyon Oklahoma'nın rakibi olacak.