Beşiktaş'ın Pululu transferi için ara dönemde de masaya oturduğu, ancak o zaman Hyeon-gyu Oh anlaşması tamamlandığı için pas geçildiği biliniyor. 27 yaşındaki golcünün Polonya ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ve kulüpten ayrılacağı kesinleşmiş durumda. Bu gelişme, Siyah-Beyazlıların Pululu dosyasını yeniden açmasına neden oldu. Yönetim, oyuncunun kadroya bedelsiz katılma ihtimalini değerlendiriyor.

Afimico Pululu kimdir?

Afimico Pululu, 1999 doğumlu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin milli takımında forma giyen bir santrfor. Kariyerine Fransa altyapılarında başlayan forvet, profesyonel seviyede farklı Avrupa liglerinde oynadıktan sonra Polonya'nın Jagiellonia Bialystok kulübüne transfer oldu. Bu sezon Polonya Ekstraklasa'nın dikkat çeken isimlerinden biri olarak göze çarpıyor.

Deneyimli golcü, Jagiellonia formasıyla bu sezon çıktığı 41 karşılaşmada 17 gol atıp 6 asistle oynadı. Gol yeteneğinin yanı sıra takım arkadaşlarıyla kurduğu uyum, Beşiktaş'ın oyun anlayışına uygun bir profil çizmesi açısından önemli bir detay olarak değerlendiriliyor.

Beşiktaş son transferler: Neden Pululu?

Beşiktaş'ın Pululu'ya yönelmesinin en önemli nedeni ekonomik avantaj. Polonya ekibiyle sözleşmesi biten oyuncunun bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılabilecek olması, transferi listenin üst sıralarına taşıyan başlıca faktör. Mali tabloyu rahatlatacak bu formül, siyah-beyazlıların genel transfer stratejisiyle de örtüşüyor.

Yönetimin ikinci önceliği ise hücum hattında çeşitlilik sağlamak. Hyeon-gyu Oh'un performansından memnun olan teknik heyet, rotasyonu güçlendirecek ve özellikle Avrupa kupalarında alternatif sunacak bir isim arıyor. Pululu'nun bu profile uygun bulunmasında son bir yılda gösterdiği istikrarlı performansın büyük payı var.

Pululu transferinde son durum

Polonya basınına yansıyan haberlere göre Kongolu golcü için Beşiktaş en güçlü adaylardan biri konumunda. Yönetim, oyuncunun menajer tarafıyla temasın sıcak tutulduğu bir süreç yürütüyor. Beşiktaş'ın Pululu'yu ikna etmek için uzun vadeli bir sözleşme ve net bir rol tanımı sunmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Bununla birlikte, siyah-beyazlı yönetimin alternatif isimler üzerinde de çalıştığı biliniyor. Pululu dosyası bir çıkmaza girerse devreye girecek B planı forvetlerin de gündemde olduğu aktarılıyor. Transferde son sözün sezon sonuna doğru söyleneceği, pazarlıkların da nisan–mayıs aylarında yoğunlaşacağı öngörülüyor. Kartal taraftarları, yeni sezon kadrosuna katılacak forvet için şimdiden gelişmeleri merak etmeye başladı.