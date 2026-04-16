Süper Lig’de zirve mücadelesini sürdüren ve ligde lider konumda bulunan Galatasaray, 30. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde sarı kırmızılılar çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Galatasaray antrenmanlarını sürdürmeye devam ediyor.

Tempolu antrenman!

Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, dinamik ısınma hareketleriyle start verildi. Ardından oyuncular iki gruba ayrılırken, 8’e 2 pas çalışması düzenlendi.

Taktiksel çalışmalar öne çıktı!

İdmanın ilerleyen safhalarında teknik ekip tarafından savunma ve hücum organizasyonlarını ön plana alan çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmana, dört takımlı mini turnuva ile nokta koyuldu.

Hazırlıklar bugün sürecek!

Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi hazırlıklarına devam edecek. Bugün saat 13.00’te yapılacak idmanla çalışmalar devam edecek. Son idmanlarda maçın taktik detayları üzerinde daha yoğun antrenmanlar gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

