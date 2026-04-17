Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak kritik karşılaşmayı Levent Buğra Vartemel yönetecek. Mücadelenin biletleri 10 TL’den satışa çıkarıldı. Ligde 25 puanla düşme hattının 2 puan ve bir basamak üzerinde bulunan Altay, 22 puanlı Afyonspor karşısında sahadan 1 puanla ayrılması halinde ligde kalmayı garantileyecek.

''Başka Altay yok''

Siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk yarısında deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Afyonspor’a bu kez 2 farklı yenilmesi halinde tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’e düşecek. Grupta Altay’ın hemen altında yer alan 23 puanlı İzmir Çoruhlu FK, deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor’u mağlup edemezse; Altay sahasında Afyonspor’a tek farklı yenilse dahi genel averajla ligde kalmayı başaracak. Altay Başkanı Sinan Kanlı ise kritik maç öncesi, “Olmak ya da olmamak. Tüm Büyük Altaylıları göreve davet ediyoruz. Başka Altay yok” ifadeleriyle camiaya çağrıda bulundu.