Son Mühür- Türk satranç tarihinin en önemli karşılaşmasından zaferle çıkan Yağız Kaan Erdoğmuş, satranç dünyasında erişilmesi ve kırılması mucizelere bağlı bir dünya rekorunun da sahibi oldu.

Dünya satranç şampiyonu Veselin Topalov'la karşılaşan Erdoğmuş, siyah taşlarla oynadığı karşılaşmayı beşinci oyunda kazanarak altı oyunluk kapışmada 4-1'lik skora gelerek rakibini alt etmeyi başardı.

Satranç dünyasında ''Nesillerin çarpışması'' olarak nitelendirilen maçta elde ettiği zafer Yağız Kaan Erdoğmuş'a yeni bir dünya rekoru getirdi.



14 yıl, 10 ay ve 13 günlük yaşında rekorun yeni sahibi olan Yağız Kaan Erdoğmuş, 2700 barajını geçen en genç sporcu unvanının yeni sahibi oldu.

Tarihteki 4. en genç Büyük Usta (GM) unvanı da olan Erdoğmuş, 2600 barajına da ulaşan en genç oyuncu olmuştu.



Rekor Çinli usta Wei Yi'ye aitti...



Büyük Usta (GM) Yağız Kaan Erdoğmuş dünya rekoru kırdı hatırlatmasında bulunan Türkiye Satranç Federasyonu,

''Milli sporcumuz Büyükusta (GM) Yağız Kaan Erdoğmuş, Monaco Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen “Nesillerin Çatışması III” organizasyonu kapsamında, eski Dünya Satranç Şampiyonu Veselin Topalov ile karşı karşıya geldi.

Monaco’da gerçekleştirilen organizasyonda üstün bir performans sergileyen Erdoğmuş, mücadelede skorunu 4-1’e taşıdı.

Elit oyuncuların arasında...



Turnuva boyunca elde ettiği puanlarla 2700 ELO barajını aşan genç Büyükusta, dünya satrancının elit oyuncuları arasına adını yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte GM Yağız Kaan Erdoğmuş, satranç tarihinde 2700 ELO puanına ulaşan en genç sporcu unvanını elde ederek dünya rekoru kırdı. Daha önce bu rekor, 15 yaşındayken 2700 ELO barajını geçen Çinli Büyükusta Wei Yi’ye aitti.

Genç yıldızımız, aynı zamanda Türk satranç tarihinin ulaştığı en yüksek seviyeye erişti.

Milli sporcumuzu bu tarihi başarısından dolayı tebrik eder, Türk satrancına ilham veren bu yükselişin artarak devam etmesini temenni ederiz'' mesajı verdi.