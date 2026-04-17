Galatasaray transfer haberleri gündeminde Zaniolo cephesinden gelen açıklama, sarı-kırmızılı camiayı rahatlattı. Çünkü tablo şu: oyuncu İtalya'da seviliyor, Udinese onu kadrosunda tutmaya kararlı ve bonservis için şimdiden harekete geçilmiş durumda. İşte masada duran rakamlar ve iki farklı senaryo.

Udinese başkanı Zaniolo için ne dedi?

Radio Kiss Kiss Napoli'ye konuşan Soldati, lafı dolandırmadı. Zaniolo'nun hem karakter hem de futbol açısından takıma çok iyi uyum sağladığını söyledi. "Onu çok olumlu değerlendiriyoruz. Udinese için ne ifade ettiyse bizim için de o kadar önemli" ifadelerini kullanan başkan, bir adım daha attı: "Bence Zaniolo bir yıl daha Udinese'de kalacak. Bonservisi için şimdiden çalışmalara başladık."

Bu sözler, Udine kulübünün İtalyan milli oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katma niyetinde olduğunu gösteriyor. Sezon sonunda iki kulüp masaya oturacak.

Galatasaray-Udinese arasındaki Zaniolo pazarlığı: iki model masada

Sarı-kırmızılılar, geçen yaz Zaniolo'yu 2,5 milyon euro kiralama bedeliyle İtalya'ya yollamıştı. Şimdi Udinese'nin önünde iki seçenek duruyor ve bu iki yol Galatasaray için çok farklı sonuçlar doğuracak.

Birinci yol — ortaklık: Udinese 5 milyon euro bonservis öder, ama oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 50'si Galatasaray'a kalır.

İkinci yol — tam satın alma: İtalyan ekibi 10 milyon euro öder, Zaniolo'nun tüm hakları Udinese'ye geçer ve Galatasaray ile bağ tamamen kopar.

Galatasaray hangi senaryoda daha kazançlı?

Tam satın alma seçeneği işlerse sarı-kırmızılılar kiralama bedeliyle birlikte toplamda 12,5 milyon euro kasaya koyacak. Anlık kazanç açısından kötü değil. Ama işin uzun vadeli boyutu var.

Zaniolo İtalya'da bu formunu sürdürürse, Serie A'da piyasa değerinin 30-40 milyon euro bandına çıkması sürpriz olmaz. O noktada yüzde 50'lik satış payı Galatasaray'a çok daha büyük bir meblağ kazandırabilir. Yani Udinese şimdi 5 milyon euroya alır, bir yıl sonra 35 milyona satar, bizim kasaya 17,5 milyon daha girer. Hesap bu kadar basit.

Zaniolo'nun Galatasaray serüveni nasıl geçmişti?

Zaniolo, Okan Buruk döneminde sarı-kırmızılı formayı giymişti. Ancak beklenen verimi tutturamamış, teknik heyetin planlarında kendine yeterince yer bulamamıştı. Kulüp de sezon başında oyuncunun Udinese'ye kiralanmasına onay verdi. Şimdi İtalyan ekibindeki çıkışı, Galatasaray'ın transfer stratejisi açısından kârlı bir hamleye dönüşmek üzere.

Sezon sonu pazarlıkları kritik olacak. Galatasaray yönetiminin hangi modele sıcak bakacağı önümüzdeki haftalarda netleşecek.