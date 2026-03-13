BSL'de haftanın açılış maçı bugün (13 Mart Cuma) saat 20.00'de Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Bahçeşehir Koleji arasında Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak. Hafta sonu ise büyük derbiler ve kritik mücadeleler basketbolseverleri bekliyor.

BSL 22. hafta maç programı

Bu haftanın en dikkat çekici karşılaşması pazar günü saat 18.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Anadolu Efes - Beşiktaş GAİN mücadelesi. Her iki takım da play-off yarışında kritik bir virajda bulunuyor ve bu maçın sonucu sıralama açısından belirleyici olacak. Pazar günü ayrıca lider Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece deplasmanına çıkarken, Galatasaray MCT Technic ise Mersin'de zor bir sınava girecek. Cumartesi programında ise Trabzonspor ev sahibi olarak Manisa Basket'i ağırlayacak, Karşıyaka da İzmir'de Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek. Tüm BSL maçları beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

13 Mart Cuma

20.00 – Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Bahçeşehir Koleji (Pamukkale Üniversitesi)

14 Mart Cumartesi

13.00 Safiport Erokspor – Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)

15.30 Trabzonspor – Glint Manisa Basket (Hayri Gür)

18.00 Karşıyaka – Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15 Mart Pazar:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol – Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)

15.30 Mersin Spor – Galatasaray MCT Technic (Servet Tazegül)

18.00 Anadolu Efes – Beşiktaş GAİN (Sinan Erdem)

20.30 Bursaspor Basketbol – TOFAŞ (TOFAŞ)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol – OGM Ormanspor (Karataş Şahinbey)

14.45 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor – Fenerbahçe Koleji RAMS (Kocaeli Atatürk)

16.30 Kipaş İstiklalspor – MKE Ankaragücü Basketbol (Kahramanmaraş Merkez)

15 Mart Pazar:

14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler – Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Gölbaşı)

16.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor – Finalspor (Kurtdereli)

18.15 iLab Basketbol – Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

16 Mart Pazartesi:

17.00 Cemefe Gold Haremspor – Göztepe (Beylikdüzü)

20.00 Konya Büyükşehir Belediyespor – Çayırova Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

Kadın Milli Takım'da Dünya Kupası Elemeleri sürüyor

Kulüp basketbolunun yanı sıra A Milli Kadın Basketbol Takımı da bu hafta yoğun bir takvimle mücadele ediyor. FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda yer alan Türkiye, 11-17 Mart tarihleri arasında toplam beş maç oynayacak. Ay-yıldızlı ekip grupta Kanada, Macaristan, Arjantin, Avustralya ve Japonya ile karşılaşıyor. Gruptaki ilk üç sıraya giren takımlar Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Milli takım maçları TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.