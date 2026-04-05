Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı konuk ettiği derbinin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çaldı, yardımcı hakemlikleri Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe, Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio, Nene ve Talisca 11’iyle sahadayken, Beşiktaş Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan ve Oh ilk 11’iyle yer aldı.

Maçın başından itibaren her iki takım da önemli pozisyonlar yakaladı. Fenerbahçe’de Nene ve Talisca’nın şutları ile Beşiktaş’ta Oh ve Cerny’nin kafa ve şut girişimleri golle sonuçlanmadı. 40. dakikada Orkun Kökçü’nün gelişine şutu da Ederson’dan döndü.

Fenerbahçe’de Marco Asensio, 19. dakikada yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlanarak maça devam edemedi ve 24. dakikada Fred oyuna dahil oldu.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda her iki takımın gol arayışı sürüyor.