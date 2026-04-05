Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Teknik Direktör Domenico Tedesco, son oynanan Gaziantep FK maçına göre 3 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Savunmada Yiğit Efe Demir ve Levent Mercan’ın yerine Milan Skriniar ve Nelson Semedo forma giyerken, forvette Sidiki Cherif’in yerine Talisca görev aldı.

Sakatlıktan dönen kaptan Skriniar, ligde 5 maç sonra sahadaki yerini aldı. Brezilyalı yıldız Talisca ise 4 maç aradan sonra ilk 11’de sahaya çıktı. Fenerbahçe’nin derbiye başlayan 11’i; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Anthony Musaba ve Anderson Talisca oldu. Yedek kulübesinde ise Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif yer aldı.

Kadıköy’deki derbi maçı kapalı gişe oynandı. Tribünler, taraftarların coşkulu desteğiyle dolarken, ısınma öncesi futbolcular tek tek tribüne çağrıldı. Seremoni sırasında lazer ışıkları ve ışık gösterileriyle oyuncuların isimleri sahaya yansıtıldı, taraftarlar büyük heyecan yaşadı.