Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’nin konuğu oldu. Chobani Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan derbi maçta hakem Yasin Kol düdük çaldı; yardımcılıkları Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçındaki 11’i değiştirerek sahaya kalede Ersin Destanoğlu, savunmada Murillo, Agbadou, Uduokhai ve Rıdvan Yılmaz’dan oluşan dörtlüyü sürdü. Orta sahada Ndidi, Asllani ve Orkun görev alırken, hücum hattının sağında Cerny, solunda Olaitan ve gol hattında Hyeon-gyu Oh yer aldı.

Derbide, Beşiktaş kadrosundaki 7 futbolcu ilk kez Fenerbahçe’ye rakip oldu. Hyeon-gyu Oh, Amir Murillo, Yasin Özcan, Junior Olaitan, Kristjan Asllani, Emmanuel Agbadou ve Devis Vasquez’in ilk derbi deneyimi dikkat çekti. Murillo, Agbadou, Asllani, Olaitan ve Oh ilk 11’de forma giyerken, Vasquez ve Özcan yedek kulübesinde bekledi.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tribünden takip etti. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da Kadıköy’de takımını yalnız bırakmadı. Beşiktaşlı taraftarlar, Tüpraş Stadyumu önünden araçlarla Chobani Stadyumu’na ulaştı ve yaklaşık 2 bin 100 kişi takımlarını destekledi.