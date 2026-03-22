Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde diplomatik temaslarını hızlandırdı. Fidan’ın, Katar, Suudi Arabistan ve Pakistanlı yetkililerle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, çatışmaların sona erdirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Kritik isimlerle peş peşe görüşmeler

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde bölgesel güvenlik başlıkları ön plana çıktı.

Ayrıca Pakistanlı yetkililerle de temas kuran Fidan’ın, çok taraflı diplomasi yürüttüğü ifade edildi.

Gündem: Savaşın sona erdirilmesi

Gerçekleştirilen görüşmelerin ana gündemini, devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler oluşturdu. Taraflar, bölgede kalıcı istikrarın sağlanması için atılabilecek adımları değerlendirdi.

Diplomatik kaynaklar, görüşmelerde diyalog ve müzakere kanallarının açık tutulmasının önemine vurgu yapıldığını belirtti.

Bölgesel iş birliği vurgusu

Görüşmelerde, bölgesel aktörler arasında iş birliğinin artırılması gerektiği konusunda mutabakat sağlandığı öğrenildi. Özellikle krizlerin çözümünde ortak hareket edilmesinin önemi dile getirildi.

Türkiye’den aktif diplomasi mesajı

Hakan Fidan’ın gerçekleştirdiği bu temaslar, Türkiye’nin bölgesel krizlerde aktif diplomasi yürütme politikasını sürdürdüğünü ortaya koydu. Ankara’nın, gerilimi düşürmeye yönelik girişimlerini artırarak sürdürmesi bekleniyor.