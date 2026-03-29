Son Mühür- Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a yönelik gerçekleştirilen adli işlemler ve gözaltı kararı, siyaset kulislerinde hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. Olayın yankıları sürerken, dijital platformlarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Özkan Yalım’ın yan yana olduğu bir video kaydı yeniden dolaşıma girdi.

Söz konusu görüntülerin, Uşak ve İstanbul arasındaki yerel yönetim iş birliğini simgelediği bir döneme ait olduğu bilinirken, videodaki mesajların mevcut gözaltı süreciyle ilişkilendirilerek paylaşılması tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.

"İstanbul’daki bilgi birikimimizi Özkan Yalım ile paylaşacağız"

Yeniden gündem olan videoda Ekrem İmamoğlu’nun, Özkan Yalım’ın belediyecilik vizyonuna destek veren ifadeleri dikkat çekiyor. İmamoğlu’nun videoda kullandığı, "İstanbul’daki bilgi birikimimizi Özkan Yalım ile paylaşacağız" şeklindeki sözleri, iki belediye arasındaki kurumsal tecrübe aktarımına vurgu yapıyor. İmamoğlu, İstanbul’da hayata geçirilen yönetim modellerinin Uşak ile entegre edileceğini belirterek, iki kentin yerel yönetim stratejilerini eşleştireceklerinin altını çiziyor. Bu dayanışma mesajları, Özkan Yalım’ın gözaltına alınmasının ardından muhalif ve iktidar yanlısı çevreler tarafından farklı şekillerde yorumlanarak dijital ortamda geniş bir etkileşim ağı oluşturdu.