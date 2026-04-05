ABD Başkanı Donald Trump, İran’da düşürülen F-15 savaş uçağının mürettebatını kurtarmaya yönelik operasyon öncesinde ciddi bir “tuzak” ihtimali değerlendirdiklerini açıkladı. Trump, ABD medyasına yaptığı açıklamada, yaralı halde dağlık arazide mahsur kalan personelden gelen mesajın başlangıçta İran tarafından yönlendirilmiş olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti.

Trump, mürettebat üyesinin bir günü aşkın süre boyunca zorlu koşullarda hayatta kaldığını ve bölgede çok sayıda silahlı unsurun kendisini aradığını ifade etti. ABD güçlerinin teknolojik imkanlar sayesinde personelin yerini tespit ettiğini söyleyen Trump, yaklaşık 200 askerin katıldığı operasyonla kurtarma sürecinin başarıyla tamamlandığını aktardı.

ABD Başkanı, F-15 savaş uçağının omuzdan atılan bir füze ile vurulduğunu değerlendirirken, ilk etapta alınan telsiz mesajının “alışılmadık” olması nedeniyle şüphe uyandırdığını dile getirdi. Daha sonra yapılan değerlendirmelerde mesajın gerçek olduğu ve mürettebatın esir düşmediğinin anlaşıldığı bildirildi.

Kurtarma operasyonlarının iki aşamada gerçekleştirildiği öğrenildi. Pilotun gündüz saatlerinde hızlı bir operasyonla kurtarıldığı, diğer mürettebat üyesi için ise gece saatlerinde daha kapsamlı bir operasyon düzenlendiği belirtildi.

Trump ayrıca operasyonlarda İsrail’in sınırlı düzeyde destek verdiğini, İsrail’in sahadaki genel duruma ilişkin istihbarat paylaşımı yaptığını açıkladı. İsrailli yetkililer ise bölgedeki İran unsurlarının hareketini engellemeye yönelik askeri faaliyet yürüttüklerini duyurdu.