Son günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın hayatını kaybettiğine yönelik iddialar gündeme bomba gibi düştü. Trump hakkında hızla yayınlan iddiaların ardından "Trump öldü mü?", "Trump hasta mı?" sorularının yanıtları merak edilmeye başlandı. Beyaz Saray'dan konuya dair açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

TRUMP HASTANEYE Mİ KALDIRILDI?

Trump'ın Washington'da bulunan Ulusal Askeri Hastaneye gizlice sevk edildiği yönündeki iddialar, tartışamalara neden oldu. Çeşitli platformlarda yayılan söylentilerin ardından sessizliğini bozan Beyaz Saray, beklenen resmi açıklamayı yaptı. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, haberlerin tamamen asılsız olduğunu söyleyerek, ABD Başkanı'nın görevinin başında olduğunu söyledi.

OVAL OFİS DETAYI VE "PRESS LID" İDDİALARI ÇÜRÜTTÜ

Beyaz Saray yetkilileri de Trump'ın gün boyunca Oval Ofis'te mesaisini aktif olarak sürdürdüğünü doğruladı. Özellikle Batı Kanadı önünde görev yapan deniz piyadesi nöbetçisinin saat 17.04 itibarıyla yerinde nöbet tutması, ABD Başkanının içeride çalıştığına dair en güçlü kanıt olarak kayıtlara geçti.

Bununla birlikte, Trump'ın resmi günlük programında sabah saatlerinden itibaren "Executive Time" (Yönetici Zamanı) adlı çalışma diliminin yer alması ve basına kapalı program (press lid) ilan edilmesi, herhangi bir sağlık krizi yaşanmadığını açıkça ortaya koydu.

SAĞLIK DURUMU İYİ, GÖREVİNİN BAŞINDA

Beyaz Saray çevresinde kaydedilen anlık görüntüler de olağanüstü bir hareketlilik veya acil durum izi barındırmadı. Güvenlik önlemlerinin tamamen rutin standartlarda uygulandığı görüldü. Trump'ın hafta sonu için planlanan Florida ziyaretini iptal edip Washington'da kalmayı tercih etmesi söylentilere zemin hazırlasa da, Beyaz Saray İletişim Ofisi ABD Başkanının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve mesaisine aralıksız devam ettiğini yineledi. Yetkililer, vatandaşları doğrulanmamış spekülasyonlara karşı son derece dikkatli olmaya çağırdı.