Son Mühür/ Emine Kulak - Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kongre süreci İzmir’de hız kesmeden devam ediyor. Hafta sonu yapılan kongrelerle altı ilçede yeni ilçe başkanları belirlendi.

KONGRE TAKVİMİ DEVAM EDİYOR

Yarın Tire ve Seferihisar ilçelerinde delegeler sandık başına gidecek. Gün boyu sürecek kongrelerde hem mevcut başkanlar hem de yeni adaylar partililerin karşısına çıkacak. Sandıktan çıkacak sonuçlar, sadece ilçe örgütlerinin yapısını değil, yaklaşan il kongresi sürecini de doğrudan etkileyecek.

TİRE’DE UZLAŞI HÂKİM

Tire’de ise kongreye uzlaşı ortamı damga vurdu. Mevcut İlçe Başkanı Gürel Soyuer’in tek aday olarak seçime girmesi bekleniyor ve kongre Tire Belediyesi Hangar Çok Amaçlı Salon'da saat 10:00'da başlayacak.

SEFERİHİSAR’DA MEVCUT BAŞKAN YENİDEN ADAY

Seferihisar’da mevcut İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar, olağan kongre sürecinde yeniden aday olduğunu açıkladı. İlçe kongresinde Çınar’ın karşısına başka bir aday çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu. Öte yandan kongre saat 15:00'te Belediye Düğün Salonu'nda yapılacak.