Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerde çalışan işçilere maaş dışındaki ödemelerin yapılmayacağının öğrenilmesi üzerine, işçilerin örgütlü olduğu Genel İş Sendikası / DİSK İzmir Şubeleri tarafından eylem başlatılmıştı. Daha sonra İzmir Büyükşehir ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine sendika eylemleri sokağa taştı. İşçiler dikkat çeken çıplak ayaklı protestolar gerçekleştirdi. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Merkezi devreye girerek İzmir'e genel başkan yardımcıları göndermişti. CHP İzmir İl Başkanlığında Genel- İş şube başkanları ve CHP örgütü arasında bir zirve gerçekleşmişti. Bu görüşmenin ardından eyleme kısa süreli ara verilmişti. Sürecin devamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile DİSK İzmir'e bağlı şube başkanları yeniden masaya oturmuş, işçilere yönelik ödemelere ilişkin takvim açıklanacağı sözü verilmişti.

Tüm grev ve eylem sürecini, yıl sonuna doğru şubesinde gerçekleşecek seçim ve meslek fabrikası nöbetini DİSK İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül Son Mühür'e anlattı.

Grev süreci açıklaması

Eylem sürecini anlatan Başkan Gül, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan, İZENERJİ ve İZELMAN şirketlerine bağlı 23 bin emekçinin toplu sözleşme sürecini artısı ve eksisiyle geride bıraktık. İşçi sınıfının hafızasında uzun yıllar yer edinecek bu grevin öncülüğünü yapmak, bizim için ayrı bir gururdur. Yapılan bu grevin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZENERJİ, İZELMAN ve İZFAŞ bünyesindeki toplam 850 arkadaşımız işine iade edildi. İşverenle yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda; bu arkadaşlarımızın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki farklı birimlerde çalıştırılması üzerine anlaşma sağlandı. Bu anlaşma neticesinde birçok arkadaşımız yeni birimlerinde işbaşı yaptı. 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla 350 arkadaşımız ise iade edilmek üzere bekleme aşamasındaydı" dedi.

Aralık ayındaki eylem ve CHP Genel Başkan Yardımcısı’nın sürece dahili

Yaşanan olumsuzlukları geçmişte bırakıp sonraki süreci beraberlik içinde çözüleceğine inandığını söyleyen Başkan Gül, "Kasım ayı maaşlarımızın ödenmesinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle bir mücadele başlattık. Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ulaş Karasu’nun masaya oturması ve bizlere verilen sözler üzerine, on gün süren eylemimizi sonlandırdık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından atılan bu adım bizler için oldukça kıymetlidir. Sonrasında Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla yaptığımız görüşmelerde; hükümetin SGK ve vergi borçlarından kaynaklı yaptığı kesintiler nedeniyle ödeme takvimi bir süre netleşememişti. 2026 yılı Mart ayında gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, geç de olsa bir ödeme takvimi belirlendi. Nisan ayı itibarıyla var olan alacaklarımızın ay içerisinde ödeneceği ve bir sonraki aya devredilmeyeceği konusunda mutabık kalındı. Bu ay itibarıyla tüm arkadaşlarımız, yaşadıkları sıkıntıların çözüme kavuşması adına alacaklarını beklemektedir. Bu olumsuzlukları geçmişte bırakıp bundan sonraki süreci birlik ve beraberlik içinde çözeceğimize inanıyoruz. Bugün gerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız gerekse bürokratlar tarafından atılan adımlar bizler için değerlidir. Alacaklarımızı zamanında aldığımız ve iş yerindeki huzurumuz sağlandığı takdirde, bizler de bu adımlara fazlasıyla karşılık verecek; İzmir halkına huzurla hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Şirkete iade edilen işçilerin durumu

Nisan ayı sonuna kadar engeli bulunmayan işçilerin iş başı yapacağını söyleyen Başkan Gül, "Ücretlerle ilgili yapılan protokol haricinde, işe iadesi gerçekleşen 350 arkadaşımızın büyük çoğunluğu görevlerine geri döndü. Halihazırda 50 arkadaşımızın farklı birimlerde işbaşı yapması için şirketler ve koordinasyon kurulu çalışmalarını hızlandırmış durumdadır. Nisan ayı sonuna kadar, ciddi bir engeli bulunmayan tüm arkadaşlarımız işbaşı yapacaktır. Ancak bazı basın yayın organlarında bazı arkadaşlarımız asılsız açıklamalar yaparak bizleri yıpratmaya çalışmaktadır. Gazetecilik, her söylenene inanıp bunu sorgulamadan haber yapmak değildir. Bir iddia varsa, bunun karşılığı olup olmadığı muhataplarına sorulmalı; cevap hakkı kullandırıldıktan sonra haber yapılmalıdır. Bizler, uzun zamandır sendikal mücadelenin içinde olan kişiler olarak sorunları çözmek adına bürokratlarla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Ödemelerdeki gecikmeler nedeniyle arkadaşlarımızın haklı tepkileri olduğunu biliyoruz. Sorumlusu biz olmasak da bu sorunu çözmek için mücadele eden taraf olarak eleştirileri göğüslemek durumundayız" dedi.

9 temsilcinin görevden alınması

Bazı temsilcilerin disiplin kuruluna sevk edilmesi hakkında konuşan Başkan Gül, "Uzun süredir şube yönetim kurulu ve işçi arkadaşlarımızdan aldığımız iradeyi sonuna kadar sahiplenen temsilci arkadaşlarımızla birlikte ciddi bir mücadele verdik. Ancak bu mücadeleyi verirken, maalesef temsil ettiği kitlenin ve sınıf bilincinin farkında olmayan bazı temsilci arkadaşlarımız; sendika tüzüğümüz gereği disiplin kuruluna sevk edilmiş ve görevleri sonlandırılmıştır. Bu kişilerin bazı basın organlarında sendikamızı ve şube yönetimini yıpratıcı açıklamalar yapması üzücüdür. Sınıf sendikacılığı ilkesiyle hayatını bu yola koymuş insanlar olarak, disiplinsiz davranışlara müsaade etmemiz mümkün değildir. Hangi arkadaşımızın ne tür bir eksiklik içinde olduğunu basın üzerinden detaylandırmayı doğru bulmuyoruz; ancak zamanı geldiğinde tüm belgeleri işçi arkadaşlarımızla paylaşacağız" dedi.

11 No’lu şubenin kurulması

Yakın zamanda 2 No'lu şubenin ikiye bölünmesi hakkında açıklama yapan Başkan Gül," BİZENERJİ olarak Genel-İş Sendikası 2 No’lu Şube’ye bağlıydık. Üye sayımız 10 binin üzerine çıktığı için arkadaşlarımıza daha etkin hizmet sunabilmek adına şubemizi ikiye bölerek Genel-İş 11 No’lu Şube’yi kurduk. Bu çalışma, tamamen üyelerimize daha iyi hizmet sunma amacı taşımaktadır. Bu bölünmenin mücadelemize hiçbir zararı olmayacaktır; çünkü yapılacak toplu sözleşmeler tek bir vücut halinde yürütülecektir. Geçmişte olduğu gibi taslağımızı birlikte hazırlayıp sonuca birlikte varacağız. Emekçilere yönelik olası saldırılara karşı yine omuz omuza duracağız. Derdimiz de mutluluğumuz da ortaktır; burada sadece idari bir değişim söz konusudur. İZENERJİ emekçilerinin birliğine zarar verecek hiçbir durum yoktur. Bazı arkadaşlarımız bu durumu başta olumsuz karşılasa da önümüzdeki günlerde bu yapılanmanın faydalarını herkes hissedecektir" diye konuştu.

Seçimlerde adaylık durumu

Bu yıl sonuna doğru DİSK İzmir 2 No'lu Şube başkanlık seçimine gidecek. Tekrar aday olup, olmayacağını açıklayan Başkan Gül, "Bizler işçi arkadaşlarımızın iradesiyle bu görevlerde bulunuyoruz. Yarın aday olursak, yine işçinin iradesine saygı duyarız. Şu an için adaylık açıklaması yapmayı doğru bulmuyorum. Geçmişte olduğu gibi yine arkadaşlarımla oturup durumu değerlendireceğim. Ancak şunu belirtmek isterim ki: Yarın aday olursak, işçi arkadaşlarımızın karşısına çıkıp oylarına talip olacak yüzümüz vardır. Bu zorlu süreçte işçinin ekmeğine ve kazanımlarına zarar verecek hiçbir şeye müsaade etmedik. İllaki eksiklerimiz olmuştur; bu eksikleri gidermek için üzerimize düşen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Şunun bilinmesini isteriz ki 2 nolu şubenin seçimi normal şartlarda 2027 yılının Nisan ayında yapılacaktı ancak önümüzdeki yıl toplu sözleşme süreci olacağı için toplu sözleşmenin ortasında seçim yapmanın doğru olmadığını düşündüğümüzden dolayı bu yıl sonunda şube seçimimizi gerçekleştireceğimizin bitmesini isterim" dedi.

Meslek fabrikası hakkında açıklama

Mülkiyet tartışması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve CHP İzmir İl Başkanlığı'nın başlattığı Meslek Fabrikası önünde yapılan nöbete DİSK İzmir'de destek vermişti. Konu hakkında konuşan Başkan Gül," Meslek fabrikası uzun yıllardır İzmir halkına hizmet eden ve bu hizmetin sonucunda binlerce genç ve kadın arkadaşlarımız meslek sahibi olmuş ve kendilerine iş imkanı sağlamışlardır. Bu binanın ne olduğu değil topluma ne kattığı önemlidir. Burada yüzlerce İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçisi çalışmaktadır. Bu yapılan hukuksuzluk nedeniyle arkadaşlarımızın huzuru kaçmış olmaktadır. Bizler biliyoruz ki yapılan tamamıyla siyasi bir operasyondur ancak bilinmesini isteriz ki bu operasyon İzmir kalkının düşüncesine ve anlayışına zarar vermektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir halkının malına sahip çıkma mücadelesinde ilk günden beri disk olarak bu mücadelenin içerisindeyiz ve yarınlarda mücadeleye devam ettiği sürece var olacağımızın silinmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.