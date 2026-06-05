Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında deprem bölgesindeki illerin de bulunduğu toplam 64 şehirde eşi benzeri görülmemiş yeni bir konut kampanyasının startını veriyor. Kura çekilişi derdi olmadan, tamamen başvuru önceliğine dayalı "açık satış" yöntemiyle 20 bine yakın daire 15 Haziran itibarıyla alıcılarını bekliyor. İkametgah ve gelir şartının aranmaması projeye olan talebi zirveye taşırken, en çok araştırılan konuların başında tapu kısıtlamaları geliyor. Kendi adına veya eşinin adına tapu kaydı bulunan on binlerce vatandaş, yasal haklarını netleştirmeye çalışıyor. İşte Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden yürütülecek TOKİ açık satış kampanyasının tapu kuralları ve detaylı ödeme tablosu.

EVİ OLANLAR TOKİ AÇIK SATIŞTAN EV ALABİLİR Mİ?

TOKİ'nin sosyal konut ve açık satış projelerinde temel amaç, daha önce ev sahibi olamamış vatandaşları konut edindirmektir. Bu nedenle belirlenen kesin kurallara göre, başvuru sahibinin kendi adına kayıtlı bir konutunun bulunmaması gerekiyor. Türkiye sınırları içerisinde tapuda adına kayıtlı bağımsız bir konutu bulunan kişiler, maalesef bu kurasız açık satış kampanyasından yararlanamıyor. Kendi üzerine evi olan vatandaşların başvuruları sistem tarafından doğrudan reddediliyor.

EŞİNİN ÜZERİNE EVİ OLANLARA TOKİ'DEN DAİRE SATIŞI YAPILIR MI?

TOKİ'nin titizlikle uyguladığı tapu şartı sadece başvuru sahibini değil, resmi olarak evli olduğu eşini de kapsıyor. Başvuru yapan kişinin kendi üzerine evi olmasa dahi, eşinin adına kayıtlı bir konut bulunması durumunda yine bu kampanyadan faydalanılamıyor. Ek olarak, hem başvuru sahibinin hem de eşinin daha önce hiçbir şekilde TOKİ'den konut satın almamış olması şartı aranıyor. Eğer başvuru ve satış sonrasında bu şartların ihlal edildiği, yani kişinin veya eşinin üzerine ev olduğu tespit edilirse, imzalanan Gayrimenkul Satış Sözleşmesi TOKİ tarafından herhangi bir ihtar veya bildirime gerek duyulmadan anında feshediliyor.

2026 TOKİ 20 BİN KONUT AÇIK SATIŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurasız olarak doğrudan satışa sunulan, bir kısmı hazır bir kısmı ise yapım aşamasındaki bu konutlar için başvuru maratonu 15 Haziran 2026 tarihinde başlıyor. Vatandaşlar 17 Temmuz 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek. Satış ve sözleşme işlemleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden yürütülüyor. Kampanyanın en büyük avantajı ise kura çekilişi olmaması; uygun şartları taşıyan vatandaşlar başvuru önceliğine göre diledikleri konutu seçip anında satın alma hakkı kazanıyor.

TOKİ AÇIK SATIŞ DAİRE FİYATLARI VE ÖDEME SEÇENEKLERİ NELER?

Yeni kampanya kapsamında konut fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksitler ise yaklaşık 18 bin lira seviyesinden başlıyor. Vatandaşların bütçesine göre tercih edebileceği 3 farklı esnek ödeme planı bulunuyor:

Peşin Alım İndirimi: Konut bedelinin tamamını peşin ödeyen alıcılara anında yüzde 25 indirim uygulanıyor.

72 Ay Vade Fırsatı: Yüzde 50 peşinat ödeyen vatandaşlar, kalan tutarı 72 ay vade ile ödeyebiliyor.

60 Ay Vade ve Ek İndirim: Yüzde 50 peşinat verenlere özel yüzde 8 indirim avantajı sağlanıyor ve kalan bakiye 60 ay vadeye bölünüyor. Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman? İçeriği Görüntüle

Vadeli seçeneklerde, yüzde 50 oranındaki peşinatın yarısı sözleşme imzalanırken veriliyor. Kalan yarısı ise 30 Haziran 2027 tarihine kadar ödenebiliyor. İlgili peşinat tutarı bankaya yatırıldıktan hemen sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanarak evin satışı resmileşiyor.

TOKİ KURASIZ AÇIK SATIŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Diğer TOKİ projelerinin aksine bu açık satış kampanyasında gelir şartı (maaş sınırı) ve ikametgah şartı (aynı ilde yaşama zorunluluğu) kesinlikle aranmıyor. Kampanyaya katılmak için aranan temel şartlar şunlardan ibaret:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Başvuruyu yapan kişinin kendisi ve eşi adına tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması.

Kendisinin veya eşinin daha önce TOKİ aracılığıyla ev almamış olması.