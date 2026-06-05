Atama bekleyen hemşire, ebe ve sağlık teknikerleri başta olmak üzere binlerce adayın heyecanla beklediği 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için geri sayım hızlandı. Bakanlığın ÖSYM tercih kılavuzu üzerinden mülakatsız olarak gerçekleştireceği bu büyük istihdam, sağlık camiasında geniş bir yankı uyandırdı. Adaylar "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?" ve "Hangi branşlarda kaç kişi alınacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN VE HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılındaki ilk büyük atama dalgası için hazırlıklar tamamlandı. Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere ihdas edilen 26 bin 673 kadro için sürecin mayıs ayı başında başlaması bekleniyor. Adaylar, ÖSYM'nin duyuru sayfasını ve bakanlığın resmi açıklamalarını yakından takip ediyor.

2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzu henüz resmi olarak ilan edilmedi. Önceki yıllarda uygulanan atama takvimleri ve süreçler göz önüne alındığında, ÖSYM’nin nisan veya mayıs ayları içerisinde 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzunu adayların erişimine açması öngörülüyor. Kılavuzun yayımlanmasının akabinde kadro kodları ve detaylı hastane kontenjanları da netleşecek.

26 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Bakanlığın yeni açılan şehir hastaneleri ile taşradaki ilçe devlet hastanelerindeki personel açığını kapatmak amacıyla yapacağı alımlarda aslan payının hemşire ve ebelere ayrılması bekleniyor. Kulislerde konuşulan ve adayların bütçesine uyan muhtemel branş dağılımı şu şekildedir:

Hemşire (Lisans/Lise): 12.000 - 14.000 Kadro

Sağlık Teknikeri (Anestezi, Tıbbi Sekreter, İlk ve Acil Yardım, Röntgen vb.): 8.000 - 9.000 Kadro

Ebe: 2.500 - 3.000 Kadro

Diğer Personel (Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Fizyoterapist): 1.500 - 2.000 Kadro

2026 SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

26 bin 673 sözleşmeli personel alımı kapsamında başvuru yapacak adaylarda aranan genel ve özel kriterler belirlendi. Adayların taşımaları gereken temel şartlar şöyle sıralanıyor:

KPSS Puan Şartı: 2024 yılında yapılan KPSS sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türlerinden geçerli bir puana sahip olmak gerekiyor.

Eğitim Kriteri: Ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyindeki ilgili sağlık bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor.

Genel Şartlar: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşımak ve görevini yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunmamak önem arz ediyor.

Emeklilik Durumu: Başvuru yapacak adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekiyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 5 Haziran 2026 sabahına yatay pozitif başladı İçeriği Görüntüle

ÖSYM SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Bakanlığın yapacağı sözleşmeli personel alımında herhangi bir yazılı veya sözlü mülakat sınavı uygulanmayacak. Alımlar doğrudan KPSS (P3, P93 ve P94) puan üstünlüğüne göre mülakatsız olarak gerçekleştirilecek. Atama süreci tamamen dijital ortamda, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yürütülecek.

Adaylar, yayımlanan kılavuzdaki tercih kodlarını kullanarak kendi mezuniyet alanlarına uygun hastane ve birimleri seçecek. Puanı en yüksek olan adaydan başlanarak kontenjanlar dolana kadar merkezi yerleştirme yapılacak. Atamaya hak kazanan adaylar için ise göreve başlamadan önce arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması süreci başlatılacak.